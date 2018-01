Monumental enfado de Toñi Moreno con Toño Sanchís por Belén Esteban: "Aquí no vengas a mentir" Ecoteuve.es 22/01/2018 - 9:36 0 Comentarios

La presentadora y el colaborador se enzarzan en una tensa discusión en 'Viva la vida'

Toño Sanchís ha vivido uno de los fines de semana más polémicos en Viva la vida, el programa donde colabora en Telecinco. El exrepresentante de Belén Esteban acabó a gritos con Toñi Moreno y las colaboradoras del espacio.

Sanchís arremetió de nuevo contra Belén Esteban argumentando que es un personaje que ya no vende como antes.

"Es un personaje de rebajes, de outlet. Se tiene que ir de barbecho una temporada. No cala ya entre el público", explicó Sanchís. "No ha sabido mantener el contrato que yo le hice, el mejor de la televisión", siguió.

Sanchís se topó con los argumentos de Pilar Vidal y Paloma García Pelayo, que defendieron a la princesa del pueblo. Esta última estalló: "Los número de los que te deberías preocupar no son los de la audiencia que hace Belén, sino de las cifras que tienes pendiente [de pagar]".

Sanchís comenzó un duro rifirrafe con la periodista y, después, protagonizó uno más fuerte con Toñi Moreno, que le acusó de mentir en el programa. La presentadora criticó que días atrás no confirmase en Viva la vida que hubiera hecho una transferencia a la de Belén por valor de 36.814 euros, como había anunciado la colaboradora.

"En este sofá me dijiste que no. A mi programa no vengas a mentir. No me mientas. Prefiero que seas honesto y ese día no vengas y no lo cobres. No me mientas", insistió la presentadora muy molesta.

"No he mentido, simplemente no contesté porque no voy a entrar en esas cosas", respondió él. "No me gusta que me tomen el pelo", volvió a decir ella.

