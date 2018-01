Alba Carrillo, a Risto Mejide: "Si el hombre es un callo, me puedo reír mucho que me da igual; me voy a casa y ya está" Ecoteuve.es 21/01/2018 - 22:21 0 Comentarios

La modelo Alba Carrillo fue la principal invitada este domingo del 'Chester' de Risto Mejide, que volvió a las pantallas de cuatro tras su parón invernal con la belleza como tema central.

"Creo que ser guapa no es solo tener belleza física. Es que les guste cómo soy", comenzó asegurando Carrillo, antes de reflexionar que "hacerme famosa perjudicó mi carrera como modelo desde el principio".

"En el mundo de la moda hay que levantar la alfombra ya. Hay mucha mierda dentro", denunció, al tiempo que repasó su carrera considerando que en cuanto al amor "no sé ligar, me eligen ellos a mí".

"Me sé enamorar y me dejo enamorar, siempre veo lo bueno de las personas, antes era una ingenua", continuó afirmando, antes de reconocer "que soy humana, cometo errores y que soy un manojo de altos, bajos e incoherencias".

No obstante, una de sus últimas afirmaciones fue de las más polémicas al hablar sobre la exigencia de belleza que tiene en sus parejas. "Si el hombre es un callo, me puedo reír mucho que me da igual; me voy a casa y ya está", sentenció.

