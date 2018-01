Inda rechaza en directo una estelada regalada por Iñaki López: "Yo solo acepto banderas legales" Ecoteuve.es 21/01/2018 - 15:52 4 Comentarios

El presetador quiso regalarle una estelada a el director de Ok Diario

La Sexta Noche cuenta con diferentes colaboradores, uno de ellos es Eduardo Inda que además es el director de OKDiario. En esta ocasión, el presentador Iñaki López, que ha hecho recientemente un viaje a Cataluña, ha querido hacer un regalo al colaborador que no ha querido aceptar.

Se trataba de una estelada, bandera del independentismo catalán. En el momento en el que el presentador se disponía a regalarle la bandera a Inda le dijo: "Si es una bandera ilegal, no. Yo es que solo acepto banderas legales"

Además el director de OKDiario quiso remarcar: "Acepto la bandera del consenso de todos los catalanes que es la senyera. Ésta (la estelada) es la bandera de la división, de la separación, de la segregación y del supremacismo, y eso obviamente yo no lo voy a aceptar", dijo.

Al parecer el regalo no fue muy de su agrado. A Iñaki López no le quedó otra y se quedó con el regalo que había comprado a Inda "con mucho cariño". Este regalo tan peculiar lo compró en su visita a Barcelona para asistir a la apertura de la nueva legislatura en el Parlamento catalán. "Cinco pavos en un regalo que no me han hecho aprecio", concluyó.

</p>

PUBLICIDAD