Ylenia regresa al 'Deluxe' tras superar una depresión: "No podía verme a mí misma"

Después de tocar fondo ha vuelto con más fuerza que nunca

Tras una temporada alejada de los focos Ylenia vuelve a sentarse al Deluxe. La de Benidorm ha acudido para contar como le ha ido y por qué se ha mantenido a la sombra tanto tiempo. A pesar de haber tocado fondo ha vuelto con más fuerza que nunca.

La entrevista comenzaba con una entrevista de Jorge acompañado de Belén Esteban que desde que compartieron edición de Gran Hermano Vip se ha convertido en amiga íntima de Ylenia.

La de Benidorm comenzaba diciendo que sus momentos en televisión econdían algo, ya que aparentemente estaba bien pero tras las cámaras se derrumababa porque lo estaba pasando muy mal: "Me vino todo de golpe, yo era inexperta y era todo nuevo para mí, este mundillo y fueron muchas cosas... traiciones, la gente es muy chupa sangre", dijo.

Explicó a Jorge que quizás la razón de todo ello fue que no la había "llevado buena gente" y su actitud, porque a su parecer consideraban que "era tonta porque había salido de un reality" y ella no "ponía los puntos sobre las íes".

A medida que la conversación iba avanzando Ylenia se sinceraba más y más. Belén quiso aprovechar para remarcar que cuando Ylenia salió de Gran Hermano ya "tenía 8 bolos firmados" lo que le generó mucho estrés. Además la de Benidorm ha admitido que no la trataban bien en los bolos porque: "Te quieren emborrachar para luego pagarte menos, para vacilarte y yo aunque me emborrache voy a estar ahí pidiéndote mi pasta", además asegura que en el mundo de la noche solo hay "malas influencias".

Tras estas confesiones ha decidido admitir que ha pasado por una depresión porque "ya no veía salida" porque no pensaba que "no valía para ésto". Para solucionar esta situación Ylenia ha decidido volver con sus padres a Benidorm que aunque no le está resultando fácil asegura que la "están apoyando en todo".

