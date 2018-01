'OT17': los concursantes realizan un impresionante segundo pase de micros para la gala 12 Ecoteuve.es 21/01/2018 - 11:28 0 Comentarios

Los concursantes han mejorado mucho desde el ensayo anterior

Tras el desastre del primer pase de micros, el reto del segundo era todavía mayor. A pesar de que Manu Guix dijese en el primer ensayo que había sido "un pase de micros de mierda" y que Noemí Galera dijese que le parecía "increíble que tengamos aquí a cuatro finalistas", los concursantes consiguieron superarse.

La primera en cantar fue Amaia, en el primer ensayo la concursante no estuvo muy acertada y le salió un gallo. Esta vez ha hecho caso a Mamen, profesora de la academia, y no ha realizado el agudo que tanto le cuesta. Finalmente ha conseguido hacerlo de manera impecable, tanto que al terminar todos los profesores la aplaudían.

El segundo turno fue para Aitana que al ritmo de "Instruction" de Demi Lovato ha dejado a todos los profesores sorprendidos. El cambio fue tan notable que Noemí confesaba a su compañero Capdevila: "Como se nota que es sábado".

Pero sin duda el momento más emotivo del ensayo vino de la mano de Miriam quien no pudo reprimir sus lágrimas al interpretar la canción "Recuérdame" de la banda sonora de la película de animación "Coco". Antes de intentar repetirlo, la concursante se ha llevado un abrazo de la directora de la academia que también ha terminado emocionándose.

Alfred, acompañado de su guitarra, se enfrenta esta semana a la canción "Maldita dulzura" de Vetusta Morla. Su ensayo también ha sido brillante y también se ha llevado el aplauso de todos los profesores.

Actuaciones de los nominados

Sin duda, los que más dificultades van a tener esta semana son Agoney y Ana Guerra ya que ambos se juegan el puesto de quinto finalista del programa. El canario dejó muy sorprendidos a los profesores al ritmo de "Where have you been" de Rihanna.

Sin duda quien levantó pasiones fue Ana Guerra que interpretando "Havana" de Camila Cabello se gano un gran aplauso de los profesores e incluso traspasó las paredes de la academia ya que muchos seguidores del programa aprovecharon las redes sociales para poner comentarios positivos sobre la canaria. Incluso se ha ganado que muchos espectadores quieran verla como finalista.

MADRE MÍA, MADRE MÍA, MARAVILLOSO, FLIPANDO. NO ME ENCUENTRO BIEN #OTDirecto20E pic.twitter.com/HK34NVyq9d — HavANA ?SALVAR ANA WAR Irene Warrier ? (@YellowBirdRM) 20 de enero de 2018

no acepto que digáis que ana no merece ser finalista cuando ella hizo el pase no de su vida sino de la mía #OTDirecto20E pic.twitter.com/6AsERUetiU — havAna war (@claraljp_) 20 de enero de 2018

PUBLICIDAD