SMS eróticos, un striptease de 8.000 euros... las confesiones de María Lapiedra y Gustavo en el 'Deluxe' Ecoteuve.es 20/01/2018 - 22:57

La actriz porno María Lapiedra volvió a ser la entrevistada principal del programa 'Sábado Deluxe', en el que compareció para conversar con Jorge Javier Vázquez acerca de su presente sentimental.

"Entre Mark y yo no hay mensajes de carácter sexual, no hay deseo, nos estamos separando, y yo necesito la pasión. Como amigos, superbien. Yo quiero separarnos y tener una buena relación", comenzó afirmando Lapiedra.

Después, la actriz de cine para adultos se enfrentó a Belén Esteban tras su reciente polémica. "Te pido perdón", comenzó afirmando, pero la 'Princesa del Pueblo' no lo aceptó, respondiendo que "tu perdón no me vale, porque siempre que haces algo malo pides perdón, y tu comentario fue muy feo".

"Gustavo es el amor de mi vida. Aquí no se puede contar qué me da. Comprensión y cariño. Pero hay cosas que no le gustan de la relación que tengo con Mark, como el buen rollo. Por ejemplo, Mark me asesora mucho mejor la ropa. Gustavo me pide que no hable tanto con él", reconoció.

"Me importa que le llame cari y ese tono meloso", admitió posteriormente Gustavo, que declaró estar "hasta los huevos de que llamen puta a María".

Ambos reconocieron que Lapiedra sólo ha hecho un striptease este año, porque le pagaron 8.000 euros en Sevilla, a pesar de que ella considera que después de ser madre ya no quiere hacerlos.

