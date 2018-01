'Sálvame': bronca monumental entre María Patiño, Belén Esteban y Jorge Javier Ecoteuve.es 20/01/2018 - 14:55 0 Comentarios

Las colaboradoras se sintieron muy ofendidas por algo que dijo el presentador

La historia de amor de Gustavo González y María Lapiedra sigue dando que hablar, al menos en Sálvame. En esta ocasión el colaborador ha acudido al programa a hablar de su relación con la actriz y no se ha librado del interrogatorio de sus compañeros, sobretodo María Patiño y Belén Esteban.

En ese momento los colaboradores discutían sobre el divorcio de Mark Hamilton y María Lapiedra, ya que ambos habrían confirmado en televisión que están en el proceso. A pesar de todo María Patiño y Belén Esteban han puesto en duda la información que ha dado el matrimonio y han querido saber la opinión de Gustavo. El colaborador quiso responder a sus compañeras pero Jorge lo interrumpió porque ya se estaba cansando del asunto:"Mira, hasta aquí hemos llegado. Vamos a ver, os estáis metiendo en unas historias... al final, es que sois tan básicas y primarias emocionalmente...", dijo.

Tras estas palabras el presentador dijo que solo iba a hablar con el director porque a su parecer sus compañeras no se estaban enterando de nada. Estas palabras no sentaron nada bien a María que decidió preguntar enfadada a Jorge: "Pero, ¿a quién estás llamando primarias y básicas?", a lo que el presentador respondió: "A todas. A ti entre ellas". "No tengo nada que decir ni nada que aportar", afirmó Patiño enfadada mientras se ponía en pie para marcharse. Al mismo tiempo Jorge Javier le pedía que lo acompañase para que le explicara todo lo que había pasado realmente. "Que yo me voy con mi gente básica, afuera", concluyó la colaboradora mientras Belén gritaba muy enfadada contra el presentador.

A pesar de que estaba muy ofendida la colaboradora accedió a acompañar a Jorge para saber más de la vida de la actriz. Esto no calmó las aguas en absoluto, a pesar de que David lo intentase: "Interpretaciones diferentes, vale. Pero a este señor no puedo llamarle básico, ni él a mí", respondió la colaboradora ante las palabras conciliadoras del director del programa. Mientras, Belén se se acercó para dar su opinión sobre las palabras de Jorge Javier: "Me parece fatal lo que acabas de decir". "A ti te lo digo la primera", respondió sincero el presentador. "Pero, ¿qué haces tú aquí enfadada también?", preguntó Patiño, sorprendida por la presencia de su compañera. "¡Encima de que estoy diciendo que me parece fatal lo que ha hecho!", respondió Belén ofendida, lo que sirvió para que ambas se unieran contra las palabras de Jorge Javier.

PUBLICIDAD