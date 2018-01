Amaia sorprende con su primer 'gallo' en 'OT' en el pase de micros de la semifinal Ecoteuve.es 19:00 - 19/01/2018 0 Comentarios

A la navarra se le 'atraganta' una de las notas agudas de su próximo tema

Amaia ha sorprendido a los profesores de la Academia de OT 2017 y a sus seguidores con "pequeños errores de afinación" en el primer pase de micros para la semifinal. Entre que la joven ha tenido problemas de sonido con los micrófonos y le quedaban notas por concretar, su interpretación ha estado a un nivel muy alejado al que suele acostumbrar.

Noemí Galera, directora de la Academia, le preguntó a la concursante antes de empezar a cantar si se encontraba bien. Y aunque ella contestó que sí, en su interpretación demostró estar un tanto dispersa. 'Te recuerdo, Amanda' de Víctor Jara es el tema que le ha costado a la navarra su primer gran fallo en el concurso: "No llego a esa nota, lo he intentado, pero no lo voy a hacer", decía apenada.

"Es muy extraño verte desafinar", apuntaba Manu Guix tras la actuación después de que Amaia pidiera rectificar una nota a la que no llegaba. Al intentar entonarla, la joven soltó un 'gallo' tratando de alcanzarla que ha sorprendido a todo el mundo. Este ha sido uno de los momentos más comentados, tanto por los seguidores del directo, como por los profesores: "Estás excesivamente pequeña", volvía a comentar Guix.

Mamen Márquez le aconsejó no hacer esa nota para no arriesgarse, ya que la canción era muy bonita. Por otro lado, a los Javis sí les convenció la actuación de la joven: "De interpretación has estado bien, aunque hay que trabajar más en ello cuando estás en movimiento, pero vas bien", reflexionaron.

