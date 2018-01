Mamen Márquez, profesora de 'OT', confiesa la negligencia médica por la que casi pierde la voz Ecoteuve.es 15:10 - 19/01/2018 1 Comentario

Un fallo en una operación pudo acabar con la carrera de la experta en técnica vocal

En la academia de Operación Triunfo, los profesores también se abren a sus alumnos y dan a conocer aspectos desconocidos sobre su vida. Es el caso de Mamen Márquez, directora vocal y una de las favoritas de los concursantes, que ha decidido compartir una mala experiencia sobre su vida.

Todo sucedió en una conversación con Amaia en la que la profesora le explicó sus orígenes en la música y sus extensos conocimientos sobre la voz. A raíz de esto le explicó: "A mí me operaron con diecinueve años de una patología que estaba que no podía casi ni hablar por fumadora pasiva", respondió cuando la navarra le preguntó si tenía "algo" en las cuerdas vocales. "Hay muy pocas posibilidades de que te pase una patología por fumadora pasiva, pero a mí me pasó", aclaró la andaluza.

Tras esto, comenzó a explicarle a la concursante lo que desafortunadamente le sucedió: "Me operaron mal, me rajaron una cuerda vocal y no me lo dijeron. Tuve que recuperarme sin saber que había salido mal la operación, sin ningún tipo de consejo postoperatorio. Me dijeron que podía cantar, que podía gritar, que podía hacer vida normal, y no era así. Fue una hipernegligencia médica", confesó.

"Yo todavía no cantaba profesionalmente, lo hacía por afición. Y después empecé a estudiar, a raíz de esto. A estudiar mucho, para poder dedicarme a esto porque era lo que quería hacer", continuó explicando.

Al terminar, Amaia quiso saber cómo se había enterado de lo sucedido: "Porque fui a la doctora Arias hace muchísimos años, la que nos visitó en la Academia". En esta consulta, la médico le explicó que le habían "quitado más tejido, le habían 'vaciado' la cuerda más".

"Tengo una cuerda vocal que, en los momentos más agudos, la tengo un 70% limitada en vibración y, en graves, sufre un 40% de reducción de movimiento", declaró.

Mamen continuó diciendo que ésto no la había desanimado a continuar con su carrera musical, si no todo lo contrario. Decidió estudiar mucho más y ayudar a personas que pudieran pasar por la misma situación.

