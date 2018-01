La controvertida pregunta de un presentador de TV3 a Inés Arrimadas: "No es una caza de brujas" Ecoteuve.es 19/01/2018 - 10:27 0 Comentarios

El periodista Pere Bosch quiso saber por qué Ciudadanos no cantaba Els Segadors

"Poner en la televisión pública a gente que revise quién canta y quien no, da un poco de miedo"

Inés Arrimadas acudió este jueves a TV3 para ser entrevistada en el programa Els Matins por Pere Bosch. La líder de Ciudadanos en Cataluña, el partido más votado en las pasadas elecciones del 21D, habló sobre la constitución de la Mesa del Parlament y los próximos movimientos que se darán hasta la toma posesión del nuevo Govern.

La entrevista en el programa matinal de la cadena pública catalana acabó con una controvertida pregunta de Pere Bosch, que quiso saber por qué los diputados de Ciudadanos no habían cantado Els Segadors, el himno de Cataluña.

"Han hablado mucho de símbolos en las últimas semanas y meses. Me agradaría preguntarle, ayer... ¿Cómo es que los miembros del grupo parlamentario de Ciudadanos no cantaron Els Segadors?", dijo Bosch.

"Yo no sé si algunos de mis diputados lo han cantado o no", respondió Arrimadas. "No los he revisado a todos, pero la mayoría no lo hizo", siguió él.

La respuesta del periodista casi gustó menos a Arrimadas que la primera pregunta. "La verdad es que poner en la televisión pública a gente que revise quién canta y quien no, da un poco de miedo". "No es una caza de brujas, sólo era una pregunta", se defendió el presentador.

"Creo que tenemos que ser libres, dentro del respeto siempre, porque nosotros respetamos el himno de Cataluña, el de España y cualquier himno. Nosotros no pitamos ni faltamos al respeto como hacen otros. Pero después está la libertad de poder expresar, cantar o no cantar. A mí me da un poco de repelús pensar que hay que controlar quién canta...", respondió Arrimadas mientras que Bosch insistió en que solo era una pregunta.

