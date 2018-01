Alyson Eckmann regresa a Non Stop People como "experta en realities" Ecoteuve.es 18/01/2018 - 18:56 0 Comentarios

La exconcursante de 'GH VIP' repasará la actualidad de los formatos más originales

Aly Eckmann vuelve a Non Stop People (Dial 23 de Movistar+) después de su paso por GH VIP para incorporarse al programa XTRA! donde contará todos los secretos de los realities que están triunfando en televisión, tanto dentro como fuera de España.

Esta nueva sección del programa liderada por Aly Eckmann incluirá entrevistas a concursantes y ex concursantes de anteriores realities que dejaron huella.

Nuestra "experta en realities" repasará también los formatos más originales y asombrosos de todos los rincones del planeta, y propondrá divertidos juegos en el plató.

Aly Eckmann formó parte del equipo de Non Stop People cuando la cadena inició su andadura, en junio de 2015. Como reportera del programa XTRA!, asistió a algunos de los eventos sociales y culturales más destacados e informó de los asistentes a los photocalls y alfombras rojas más selectos.

Ahora, Aly Eckmann comienza esta nueva etapa en Non Stop People con mucha ilusión: "Estoy súper emocionada de volver a Non Stop People. La verdad es que echaba de menos el canal y todo el equipo que trabaja aquí. Después de tanto tiempo que pasé en la redacción, la gente se ha convertido en mi familia y ahora es como volver a casa. Tengo muchas ganas de volver a coger el micro. Bring it on 2018!"

