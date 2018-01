La censura de NBC a la clase de español de Penélope Cruz a Ellen DeGeneres: "Me cago en la leche" Ecoteuve.es 18/01/2018 - 17:23 0 Comentarios

La actriz visitó su programa para promocionar su serie 'American Crime Story'

Penélope Cruz visitó esta semana el exitoso programa de Ellen DeGeneres en NCB para promocionar la serie American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, donde la actriz española da vida a Donatella Versace.

Sin embargo, la presentadora tenía otra inquietud, aprender español, y así se lo hizo saber a la de Alcobendas: "Estoy intentando aprender español, por eso podías decirme una palabra para aprender hoy".

Con esto, Cruz sacó papel y boli y empezó su clase magistral con la expresión "me tienes hasta el moño". DeGeneres repitió una y otra vez la frase provocando las risas del público, que seguramente no entendiese tampoco nada.

Pero se quedó con ganas de más y, por eso, la actriz enseñó también la frase "me cago en la leche", aunque los realizadores lo censuraron con un beep y un cartel en el que se podía leer "no podemos mostrar la traducción en el programa", debido al horario infantil. Por cierto, en inglés sería algo así: I shit on the milk.

