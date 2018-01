Pelayo actúa de "oveja negra" en 'Cámbiame': "Me espanta el cambio que ha hecho Cristina" Ecoteuve.es 18/01/2018 - 16:52 0 Comentarios

"No me gusta ni el pelo ni la ropa ni la maquillaje", ha dicho el estilista

Si algo caracteriza a los estilista de Cámbiame es que no se cortan en decirse las cosas a la cara. Es lo que ha ocurrido este jueves cuando Pelayo Díaz ha criticado duramente el cambio que había hecho Cristina Rodríguez a una joven: "Nunca hubiera dicho que lo habías hecho tú".

La protagonista del programa de Telecinco era Ana, una futbolista que se subió a la pasarela pidiendo un look que le permitiese dejar el chándal única y exclusivamente para el deporte. Así, Cristina se ha propuesto para ello.

La joven apareció de nuevo totalmente cambiada, con un renovado cabello y maquillada. Un cambio que ha sido muy aplaudido por Natalia Ferviú: "Me encanta mucho, mucho el look. Creo que estás muy guapa, tu esencia permanece y me encanta el pelo. Te da mucha luz, por el contraste porque ella tiene la piel muy tostadita".

Sin embargo, no le ha hecho tanta gracia a Pelayo: "Siempre he sido la oveja negra del colegio, de la familia, y de todo y a mí, sinceramente no me gusta. Pero es que no me guste una cosa. Es que el pelo no me gusta, el maquillaje no me gusta, el estilismo no me gusta y los zapatos me espantan".

La modista, lejos de echarse para atrás, ha presumido de la transformación que había llevado a cabo: "A mí me encanta. Creo que las botas, que no zapatos, son espectaculares, llevas un mono que te lo puedes poner de muchas maneras, que te he puesto una mochila de rayas primero para que lleves la ropa de deporte y para que los árbitros no te piten falta y quería hacerte pelo playa".

