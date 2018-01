El bulto en el codo de Boris Becker que ha llamado la atención a los espectadores de Eurosport Ecoteuve.es 18/01/2018 - 16:22 0 Comentarios

El extenista es el comentarista de la cadena en Alemania para el Open de Australia

Los espectadores alemanes de Eurosport quedaron sorprendidos estos días al ver al extenista Boris Becker, comentarista de la cadena del Open de Australia.

En realidad, les llamó la atención el codo del deportista, que presentaba un llamativo bulto en la zona del codo. Muchos se preguntaron a qué se debía.

El diario Bild también lo ha hecho y ha hablado con un experto que apenas ha acertado a hacer un diagnóstico a partir de las imágenes. "Parece una inflamación severa de la bolsa sinovial de la articulación del codo, una bursitis", dijo el médico Thorsten Dolla.

Entre las causas, se llegó a insinuar que tuviese que ver con las partidas de póker. "Si pone el codo en el borde de la mesa muchos días y durante muchas horas, el resultado puede ser bursitis".

El tenista explicó que el bulto se debe "a los mismos problemas en el codo que he arrastrado mucho tiempo" y descartó operarse para eliminarlo. "Ya tuve suficientes intervenciones en los últimos años. No quiero ninguna más y por eso esperaré. Ahora no tengo dolores".

