El piropo más obsceno de 'First Dates': "Esas cosas no se dicen a una señora" Ecoteuve.es 18/01/2018 - 14:57 0 Comentarios

"Si no estuviéramos en la tele, me enseñarías una teta", le dijo Adolfo

Dicen que donde hay confianza, da asco y eso es precisamente lo que ocurrió en la cita que protagonizaron en First Dates Adolfo y Adri. Aunque en un principio parecía que todo iba viento en popa, él destrozó la velada con un comentario fuera de lugar que ella no soportó.

A priori, todos los elementos del puzzle parecían coincidir. Ella, una cartógrafa que reside en Barcelona, buscaba "un hombre calvo, alegre, divertido y buena persona". Aunque eso sí, se muestra reticente a dormir con alguien en la misma cama. Mientras que Adolfo, un showman de Benidorn, quería a una mujer para tener una relación estable.

Pese a que la cita se desarrollaba con normalidad, el exceso de confianza acabó estropeándola por un feo e inoportuno comentario con sacada de lengua incluida: "Oye, que escote más sexy te has puesto, ¿eh? Si no estuviéramos en la tele, me enseñarías una teta". Ella se ruborizó totalmente y exclamó: "¡Nooo! Esas cosas en privado. Jamás". Pero no quedo ahí sino que él volvió a insistir: "¿Te gusta el sexo?". Y Adri capeó airosa la situación: "Soy muy vergonzosa".

Ya después de la cita, Adri opinó a cámara sobre lo sucedido: "Me parece que está fuera de lugar totalmente. Esas cosas no se dicen. A una señora, no". Como era de esperar, ambos no se dieron una segunda oportunidad: "No tendría una segunda cita con Adolfo porque el quiere una pareja estable para compartir un montón de cosas, aparte la distancia...En este momento no quiero eso".

PUBLICIDAD