Eva Hache, sobre la victoria de El Tekila en 'Got Talent': "O fue Forocoches, o la gente que odia a Risto" Marco Almodóvar 8:51 - 19/01/2018

ECOTEUVE.ES entrevista a la actriz, que repite como juez del formato de Telecinco

"Un amigo suyo me dijo que estaba haciendo muchos bolos", revela

Sobre su rival 'TCMS': "La lucha entre cadenas puede dejar muertos por el camino"

Eva Hache repite por tercer año en Got Talent, todo un "lujo" para ella el "sentarse delante de un escenario y oler la emoción y las ganas de mostrar lo que cada uno trae". El formato de Fremantle ha vuelto a Telecinco como líder aunque marcó su peor dato histórico con un 15,7% de share y 1.923.000 espectadores.

Todos tenemos en la memoria la polémica victoria de El Tekila el año pasado, un triunfo que se adjudicó el foro Forocoches a través de la Operación Tekilaso, una acción encaminada a convertir al excéntrico artista en ganador del formato de Telecinco. Sin embargo, no se demostró nunca y, según afirma Eva Hache a ECOTEUVE.ES: "No se sabe si solamente fue un resultado de los forococheros o también de la gente que odia a Risto. Nunca lo sabremos".

De hecho, la historia parece repetirse con la actuación de Wendi Superstar, una show-woman que sorprendió a todos con un número en el que hacía un particular "movimiento de pechamen" y una apertura de pierdas final. Mientras que Edurne, Jorge y la propia Eva dieron su 'sí' para que pasara a la siguiente ronda, Mejide mostró su enfado: "El Tekila ganó por vuestra culpa y ahora esta señora puede pasar a la semifinal por mover las tetas".

¿Qué le aporta Got Talent para repetir por tercera ocasión?

Me parece un lujo sentarme en un sillón delante de un escenario y que la gente vaya pasando por ahí. Es un privilegio oler la emoción, los nervios, las ganas de mostrar lo que cada uno trae. Es uno de los trabajos más bonitos.

En esta edición, ¿ha apostado por algún estilo determinado?

Siempre pienso que todo lo que sea variedades es algo que yo tengo que salvar. Edurne y Risto se van a emocionar más por la música, por lo que a mí me gustan más las rarezas.

¿Hay muchas rarezas en España?

Pues sí, y fíjate que siempre llegamos a las audiciones con la sensación de haberlo visto todo. Pero nuestro país nos sigue sorprendiendo con muchas cosas diferentes.

¿Cómo ha sido el reencuentro con los otros jueces?

Bien, bien. Estábamos entre contentos y mosqueados porque no tuvimos vacaciones de verano (risas). El trabajo ha sido muy intenso.

¿Con cuál tiene más afinidad?

Los cuatro somos muy diferentes y ha habido bastante discusión, tenemos poco que ver. Pero nos llevamos bien y a Jorge le tengo mucho aprecio porque además de tenerle al lado, me río mucho con él. Cada vez nos llevamos mejor.

Por cierto, ¿tiene pensado ir a su obra Grandes éxitos?

A Jorge le da mucha vergüenza que lo vean, y sobre todo, gente conocida. Es muy poderoso así que lo que voy a hacer es ir sin avisarle.

Telecinco ha optado por estrenar el formato con doble entrega el miércoles y viernes. De mantenerse en viernes, coincidiría con Tu cara me suena. ¿Qué le parece?

Creo que el mundo de la tele es así y tampoco depende de nosotros, que somos meros obreros. Es difícil no tener un poco de tristeza en ver que esta lucha entre cadenas puede dejar muertos por el camino, pero ahí ni pincho ni corto.

Con la polémica victoria de El Tekila, de la que Forocoches de la adjudicó, ¿se ha hablado de los mecanismos para votar en esta edición?

El año pasado sí hablamos bastante con los responsables de la productora de que está claro que se demanda una especie de poder contra el boicot.

De todas formas no se probó que eso fuera así realmente.

Claro, no se sabe si solamente fue un resultado de los forococheros o también de la gente que odia a Risto y lo hizo para fastidiarle. Nunca lo sabremos.

¿Lo ha tenido en mente Risto Mejide en esta edición?

Si, claro que sí (risas).

¿Qué se sabe de El Tekila?

Este verano, me encontré con un amigo suyo y me dijo que le salían muchos bolos y le invitaban a bailar en bastantes sitios.

En Operación Triunfo también hay mucho talento. ¿Lo está siguiendo?

No lo he visto ni un minuto. La verdad es que me cuesta encender la tele y suelo ver cosas a la carta, pero por lo que veo en redes sociales creo que ha mejorado sensiblemente a lo que respecta a los temas, la convivencia o las clases de Los Javis.

¿Qué proyectos tiene?

Acabé en octubre con Los vecinos de arriba, la obra de Cesc Gay. Este invierno ha sido relajado, pero sigo teniendo ganas de hacer ficción, tanto para teatro como para televisión ya que disfruté mucho con Web Therapy para #0. También estoy en la película Tiempo después, de José Luis Cuerda.

Hace poco tuiteaste sobre Soy una pringada. ¿Qué le parece esa otra forma de hacer talento en las redes?

Es una nueva forma de espectáculo, me parecen muy bien y unos me gustan y otros no. Soy una pringada, por ejemplo, me parece una tía que tiene un ingenuo natural bastante sorprendente.

