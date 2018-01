Alfred y Amaia presentan su candidatura a dúo para Eurovisión: "Nos haría mucha ilusión ir juntos" Ecoteuve.es 18/01/2018 - 12:20 0 Comentarios

Los finalistas de 'OT' aseguran que quieren ir al festival que se celebrará en Lisboa

"Agoney para Eurovisión por favor, lo pido por favor". Con estas palabras Mónica Naranjo se dirigía al público y espectadores de Operación Triunfo 2017 pidiendo el voto para su concursante predilecto. La jueza recibió muchas críticas por su falta de imparcialidad, pero justificó su posicionamiento alegando que el tinerfeño es "al que más ilusión le hace".

Sin embargo, el hecho de que haya sido el concursante que más veces lo ha repetido, no lo convierte en el único con ganas de representar a España en el festival que este año tendrá lugar en Lisboa. Varios de sus compañeros ya han dejado claro que también irían encantados y, este jueves, Alfred y Amaia han presentado su candidatura para el certamen.

A través de un vídeo publicado en el perfil oficial de Alfred en Instagram, los ya finalistas lo han dejado claro: "Estamos haciendo este vídeo porque volvemos a cantar juntos en la gala 12 el tema 'Todo mi amor eres tú' y nos hace mucha ilusión", empieza diciendo el catalán. "Tanto como ser candidatos a ir a Eurovisión 2018. Nos haría ilusión ir por separado pero también nos gustaría...", añadió antes de ser interrumpido por la navarra.

"También nos gustaría ir juntos", dejó claro Amaia evidenciando también su interés por participar en el festival. "¿Hacer un dúo en Eurovisión no estaría mal no? ", preguntó Alfred a sus seguidores, que se han mostrado encantados con la idea.

La despedida más romántica del Canal 24 Horas

Amaia y Alfred han protagonizado este miércoles el cierre más romántico que ha tenido el Canal 24 Horas de Operación Triunfo hasta la fecha. Los finalistas del talent de TVE volverán a cantar juntos el próximo lunes una versión en castellano del hit de Michael Jackson I just can't stop loving you.

Sin duda, una nueva oportunidad para enamorar al público del programa que ambos se han tomado muy en serio a pesar de que ambos ya se han clasificado para la final. Tanto es así, que este miércoles aprovechaban hasta los últimos segundos de luz en la Academia para ensayar su canción.

Esto provocó un momento de lo más tierno, ya que el 'apagón' les pilló a ambos cantando frente a frente. Alfred y Amaia interpretaron el final del tema a oscuras para finalmente concluir su pequeña actuación con un romántico beso.

