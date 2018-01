Kiko Hernández se mofa de Alfred ('OT') en Telecinco: "Cantaba peor que Chayo Mohedano" Ecoteuve.es 18/01/2018 - 11:42 0 Comentarios

'Sálvame' recordó el fiasco que se llevó en 'La voz' el ya finalista del concurso de TVE

"Yo tampoco me doy la vuelta ni para darle las buenas tardes", añadió

Telecinco se ha subido al tren del fenómeno Operación Triunfo anotándose el tanto de su descubrimiento y, si este martes Sálvame sacaba pecho por la primera aparición de Amaia en Cántame una canción, de Pilar Rubio, este miércoles, rescataron el fiasco que se llevó Alfred en La voz.

En los minutos finales del programa, Carlota Corredera introdujo el tema. Eso sí, sin mencionar el nombre del concurso de TVE: "Hay una persona, un concursante que está triunfando y teniendo muchísimos fans, al igual que la persona con la que está, que es Amaia, y los dos, fíjate por donde, también aparecieron en Telecinco. Ayer vimos a Amaia muy pequeñita, y hoy, vemos a Alfred que, curiosamente, no lo quiso ningún coach de La voz".

El momento ocurrió en La Voz 4 y, pese a que ni Alejandro Sanz ni Malú ni Melendi ni Manuel Carrasco se giraron con su actuación con el tema Waiting on the world to change, de John Mayer, sí que le animaron a seguir en la música: "Me parece que tienes un nivel buenísimo y creo que con los años vas a seguir creciendo". Y él no perdió la esperanza: "Esto no es el final de nada, es el principio de todo y creo que esto son tablas". [Momento, aquí]

A la vuelta del vídeo, los colaboradores del programa de Telecinco hicieron unas breves declaraciones como esta de Mila Ximénez: "Lydia estaba diciendo una cosa que es muy cierta Pablo López apostó por el y mira donde está". Sin embargo, Kiko Hernández fue más crítico: "Ahora no lo sé porque no lo sigo, pero hace año y medio cantaba peor que Chayo Mohedano. Yo tampoco me doy la vuelta ni para darle las buenas tardes".

