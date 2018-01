Niedziela ('GH16') reaparece en 'Got Talent' con un arriesgado show de patinaje acrobático Ecoteuve.es 18/01/2018 - 10:20 0 Comentarios

La joven prueba suerte en el concurso tras quedar tercera en el reality

Risto, Edurne, Eva Hache y Jorge Javier Vázquez arrancaron este miércoles las primeras audiciones de la tercera edición de Got Talent en Telecinco. Y entre la multitud de rostros que pasaron por el escenario del programa, uno de ellos resultó muy familiar a los espectadores de la cadena.

Se trata de Niedziela Raluy, ex concursante de Gran Hermano 16, quien reapareció ante las cámaras de Mediaset para probar suerte en el talent. La joven de origen polaco realizó junto a su hermana un acrobático número de patinaje ("único en el mundo") que hizo sufrir a los cuatro miembros del jurado.

"Me están sudando las manos, esto no me ha pasado ni con faquires. Eso es mucho más de si me ha gustado o no me ha gustado, para mí el talento es provocar algo en los demás... y a mí me ha provocado sudor de manos", dijo Risto impresionado con lo que acababa de ver. Las hermanas Raluy se llevaron finalmente el pase a la siguiente fase con el 'sí' de todos los jueces.

Niedziela Raluy saltó a la fama en el otoño de 2015 con su participación en la décimo sexta edición de Gran Hermano (la última presentada por Mercedes Milá). Su buen humor y su gran amistad con Marta Peñate y Sofía Suescun hicieron que su paso por la casa de Guadalix se prolongara hasta la gran final, donde se llevó una reconocida tercera posición.

