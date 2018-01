Mila explota en 'Sálvame' contra Rafa Mora por llamar "paleta" a Terelu Ecoteuve.es 19:30 - 17/01/2018 0 Comentarios

"Eres un payaso... muy incómodo y un mete mierdas", ha dicho

Los espectadores de Sálvame han podido presenciar en el plató del programa el monumental mosqueo de Mila Ximénez con Rafa Mora, que empezaba con un comentario que el extronista ha soltado en medio del debate.

Rafa Mora ha decidido preguntarle a Belén Esteban por qué no haría ella un reallity como el de Las Campos, y por qué le provocaba rechazo. Además, ha demostrado estar muy convencido de que él no era el único que lo pensaba, sino que lo había escuchado de boca de otros colaboradores y así se lo ha hecho saber a Terelu: "No es la única que piensa que haces el paleto en el reallity".

Ante el asombro del resto, él ha vuelto a comentar: "No, no... la paleta sin necesidad de hacerlo. Eso lo he escuchado de la boca de otros compañeros". Por eso, Mila ha saltado al instante llamándole cobarde, y Rafa ha contado que uno de esos compañeros era ella.

La colaboradora de Sálvame ha reaccionado sorprendida ante el comentario de Rafa Mora, y le ha reprendido duramente: "¿Cuándo he dicho yo eso, payaso?. Eres muy incómodo y eres un mete mierdas".

