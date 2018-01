El presentador de Intereconomía responde a las críticas por homofobia: "Me la pica" Ecoteuve.es 17/01/2018 - 19:20 1 Comentario

José Antonio Fúster se refirió en femenino de Jorge Javier Vázquez

José Antonio Fúster, presentador del programa satírico Gracias por nada, quiso contestar a las críticas que ha recibido los últimos días después de referirse en femenino a Jorge Javier: "A mí me la pica, la verdad, porque como no tengo Twitter, no Instagram, ni Spapchat, ni Linkedin y además mi página de Facebook está bloqueada. Os jodéis".

Antes, el presentador se mofó del tema después de que su compañera Rocío Manzaneque dijera que tocaba "hablar de un tema realmente sensible". "¿Mi supuesta homofobia"?, preguntó muy irónico él a lo que ella respondió: "No, eso va luego".

Así ocurrieron los hechos

La polémica ocurrió hace unas fechas cuando los presentadores del programa satírico jugaron a proponer el nombre de una presentadora española como candidata a la presidencia del Gobierno. El formato propuso cuatro candidatas, Susanna Griso, Ana Rosa, María Teresa y Mariló Montero, para que los espectadores opinaran.

Sin embargo, Fuster la tomó con Vázquez. "Es una magnífica presentadora de televisión, inteligente, ilustrada, con ideas, convicciones, clase, distinción, estilo... Es una gran colega", dijo el conductor del programa. "¿A quién te refieres?", preguntó su compañera. "A Jorge Javier".

