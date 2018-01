Toño SanchÍs llama a Belén Esteban "bocadillo de panceta" y se lleva un zasca brutal Ecoteuve.es 17/01/2018 - 18:59 0 Comentarios

Este miércoles, Belén Esteban aparecía en la portada de la revista Semana en las montañas nevadas de Saint Lary, Francia, donde ha revelado el motivo de su ausencia en Sálvame las últimas semanas: "Me voy a poner una bomba de insulina".

Sin embargo, su exrepresentante Toño Sanchís no se lo cree y así lo ha argumentado en Morninglory: "No dice ni una verdad a medias. Esta señora ni mete goles ni rinde en el campo ni suda la camiseta. Entonces llegan personajes más económicos y más rentables como el fichaje de María Lapiedra".

Aun así, tampoco le ha faltado tiempo para opinar de las fotografías: "La portada me da mucha pena. Queda como un bocadillo de panceta en la nieve".

La respuesta de la Princesa del Pueblo no se ha hecho esperar en Sálvame: "Como este señor ¿me llama panceta? ¿tu a mí? Tu tranquilo por la panceta, ¿por qué no hablas de los 33814,96 euros que me has tenido que pagar?" "Ya sabemos que yo estoy acabada, no valgo ni para rebajas. Preocúpate de lo que hay y acuérdate de la goleada del 22 de junio", ha sentenciado.

