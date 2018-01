Así son 'Los Reyes del Barrio', el nuevo docushow que llega este jueves a Cuatro Ecoteuve.es 17:28 - 17/01/2018 0 Comentarios

La cadena presenta a los cuatro grupos de jóvenes protagonistas del programa

De los creadores de Los Gipsy Kings llegan... Los reyes del barrio. Cuatro se adentra en un nuevo universo completamente diferente pero igual de sorprendente y genuino. Bajo la premisa "Todos somos de barrio, aunque no del mismo tipo", la cadena ha desarrollado un docurreality que seguirá las aventuras de cuatro grupos de amigos únicos e irrepetibles, de edades similares pero con visiones de la vida y entornos totalmente diferentes.

Un retrato de cuatro grupos de jóvenes y sus barrios. Desde 'las 613' de Burjassot en Valencia al Barrio de Salamanca, pasando por El Raval o La Moraleja. A lo largo de siete capítulos, se verá cómo sus protagonistas persiguen sus metas e intentan hacer realidad sus sueños. El programa les acompañará en sus caminos al éxito o al fracaso y disfrutarán de sus locuras, amores y desilusiones, su relación con padres, hermanos y amigos En definitiva, de sus vidas.

Las moraleja girls

Ricas, explosivas y les gusta llamar la atención. 'Las Moraleja Girls' son un grupo de veinteañeras del barrio de La Moraleja (Madrid) con caracteres muy distintos pero con un modo de vida común. Su modelo a seguir y fuente de inspiración es el clan de las Kardashian y no pararán hasta conseguir convertirse en las nuevas reinas del selfie. En el top 5 de sus aficiones se encuentran la moda, las redes sociales, el lujo, la fiesta y, por supuesto, el champán. Juntas intentarán abrirse un hueco en el mundo de la cosmética siguiendo los pasos de su star de referencia, la modelo Kylie Jenner, hermanísima de Kim Kardashian.

Los Salamanca style

Elitistas, adictos a las marcas, de familias pudientes y de rancio abolengo... Los tres miembros de los 'Salamanca Style' son pijos de manual. Y ellos, encantados de serlo, claro. Sus apellidos pesan y tienen historia. Llevan la elegancia en las venas. Se han criado en los círculos más exclusivos y sus nombres siempre están en las listas de invitados de todos los eventos. Son exquisitos por naturaleza. La vida les sonríe y están predestinados a tener éxito. Con la ayuda de sus familiares y sus contactos, intentarán que Javi, el empresario del grupo, se haga un nombre en el mundo del calzado a nivel internacional.

Los Burjassot flow

El cantante gitano, Nyno Vargas y todo su inseparable séquito están muy orgullosos de su procedencia y de sus raíces. Siempre están de broma y su centro neurálgico es su barrio, el de 'Las 613' (viviendas) de Burjassot (Valencia), fuente de inspiración para todos los temas de Nyno.

Cada día se juntan en sus calles y plazas y no necesitan tener lazos de sangre para considerarse hermanos. Todos juntos están listos para embarcarse en el mayor reto de sus carreras: el salto internacional.

Raval Queens

Provocadores, soñadores y luchadores, Duna y Evans son naturales como la vida misma y sin filtros. Chicos de barrio con un look underground y sin tapujos, viven el presente como si no hubiera un mañana. Duna quiere ser una auténtica chica de portada, y no será la única que quiera dar el salto a las revistas

