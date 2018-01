Alba Carrillo abandona 'Sálvame' para centrarse en su batalla con Fonsi Nieto por la custodia de su hijo Ecoteuve.es 17/01/2018 - 14:49 0 Comentarios

La modelo deja temporalmente el programa para que nada empañe su defensa

Alba Carrillo ha decidido abandonar Sálvame. La modelo y segunda clasificada de la última edición de Supervivientes ha decidido dejar temporalmente el programa para centrarse en su conflicto en los tribunales con Fonsi Nieto.

Desde el pasado mes de septiembre, Carrillo vive uno de los momentos más complicados de su vida personal después de que el DJ iniciara una batalla judicial para arrebatarle la custodia de su hijo Lucas.

Por ello, tal y como publica Lecturas, Alba ha decidido apartarse por un tiempo de su trabajo como colaboradora del programa de Telecinco. De esta manera, reducirá su exposición en televisión y evitará que pueda suceder cualquier cosa que empañe su defensa. La modelo no regresará al espacio presentado por Jorge Javier Vázquez hasta que no termine todo el proceso judicial.

"Tengo que trabajar como todo el mundo, pero no es un momento fácil para mí. Por encima de mí está esa personita, entonces me trago lo que me tenga que tragar y me callo. Tengo que reivindicar las cosas donde corresponde", decía Carrillo antes de dejar el programa.

Su madre, Lucía Pariente, ha desmentido que haya algún conflicto con La Fábrica de la Tele después de que muchos se preocuparan por su ausencia en el plató de Telecinco: "No hay ningún problema con la productora del programa. Alba ha decidido dejarlo todo para preparar el juicio, cuando termine, volverá a su trabajo", asegura.

