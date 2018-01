Samanta Villar logra engañar al polígrafo: sí tuvo una aventura con un famoso Ecoteuve.es 17/01/2018 - 14:32 0 Comentarios

La periodista, sin embargo, no reveló la identidad de su compañero

"Dicen que la mentira tiene las patas muy cortas y si se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, tengo muy pocas probabilidades de engañar a un polígrafo". Samanta Villar cerró temporada de su programa de Cuatro intentando colar algún bulo a este mecanismo.

Como si estuviera conectada al polígrafo de Conchita en el Deluxe, la periodista fue respondiendo a diversas cuestiones mientas que el aparato iba recogiendo las reacciones que experimentaba su cuerpo. "Su fiabilidad es del 90%. Se puede engañar si tienes una buena preparación", confesó Enrique Gimeno.

Entre todas las preguntas planteadas, Samanta consiguió engañar a la máquina en "si había tenido aventuras amorosas con algún famoso". Ella lo negó, el polígrafo determinó que era verdad, pero en realidad mentía. "Lo que no voy a decir qué famoso", bromeó mientras que el experto explicó que el mecanismo " es riguroso cuando se enfrenta a hechos objetivos. Cuando entran los deseos, las emociones y los sentimientos, el veredicto no tiene fiabilidad".

De la misma forma, Samanta intentó engañar al polígrafo en si había fumado alguna vez un porro: "Fumé para toda España así que por mucho que he intentado tranquilizarme y respirar hondo...". Además, afirmó que "nunca me he arrepentido ser madre, sí que he criticado la maternidad. Sí es cierto que es un tema sensible para mí porque me han criticado mucho", por lo que la máquina podría haber dado un falso positivo.

