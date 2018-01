Pilar Eyre le 'hace un traje' a Toñi Moreno: "¿Por qué te empeñas en afearte?" Ecoteuve.es 17/01/2018 - 13:26 1 Comentario

La escritora confiesa que la ha "conquistado" pero critica su estilismo en Telecinco

Pilar Eyre ha aprovechado su espacio en la revista Lecturas para romper una lanza a favor de Toñi Moreno, a la que confiesa que recibió "de uñas" porque llegaba a Telecinco a sustituir a su "querida" María Teresa Campos. Con el paso del tiempo, la escritora reconoce que la presentadora la ha terminado enamorando.

"Poco a poco, tu aire desenfadado, ingenuo, sin pretensiones, tu encantadora sonrisa mellada me fueron conquistando y ahora ya no me pierdo nunca tu programa", empieza diciendo antes de hacerle un verdadero traje a la gaditana criticando duramente su estilismo.

"Aquí, entre nosotras ¿qué te propones, querida Toñi? ¿Por qué te empeñas en afearte, me quieres decir por qué llevas esas chaquetas con hombreras, arrugadas y tres tallas más grandes, camisetas de mercadillo con estrambóticas leyendas, pantalones de chándal, vas peinada como si acabaras de salir de la piscina y te maquillas como Heidi?", cuestiona Eyre, que destaca las "estupendas diseñadoras, peluqueras y maquilladoras" que trabajan en Telecinco.

"Esta coquetería al revés debe tener una explicación, aunque quizás todo sea una inmensa broma y cuando acaba el programa te despojas de esas humildes prendas entre risas y te pones un Zuahir Murad que tiembla el misterio", sentencia.

