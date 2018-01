El baile más erótico de 'First Dates' acaba en las calabazas inesperadas: "Eres muy liberal" Ecoteuve.es 17/01/2018 - 13:11 0 Comentarios

Alexia, una gogó gaditana, perreó a su compañero de cita en el reservado

Ibra y Alexia vivieron una cita subida de temperatura en First Dates. Ella, gaditana de 27 años, confesó al entrar al restaurante que buscaba alguien que no fuera celoso porque trabaja en el mundo de la noche: "Soy stripper y gogó y quiero que acepten mi trabajo, en el que estoy con otros hombres".

Compartió mantel con Ibra, un estudiante barcelonés de origen guineano que aunque vio con malos ojos a lo que se dedicaba su compañera, decidió pasar al reservado con ella y proponerle un baile sensual: "¿Me enseñas o qué?".

Alexia empezó a contonearse poco a poco hasta que se subió a las piernas del joven aumentando la temperatura. "A mí el baile me ha parecido excelente, me ha encantando. La he visto bailando suave, sexual pero cohibiéndose. Al final se ha ido soltando", revelaba después a cámara Ibra. Incluso, Alexia llegó a pasar su lengua por su cuello y su oreja. "Joder, pues sí que sabes", decía él.

Viendo todo esto, parecía que la velada acabaría en un final feliz, ya que como ella dijo "la cita se me ha pasado la cita volando, no me he dado ni cuenta. Su carácter genial". Sin embargo, pese a que él le vio como una "chica con mucho fondo", le dio unas calabazas inesperadas: "No tendría una segunda cita contigo porque eres muy liberal".

