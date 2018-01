El verdadero motivo de la ausencia de Belén Esteban en 'Sálvame': alejada por problemas de salud Ecoteuve.es 17/01/2018 - 12:21 0 Comentarios

Explica que se ha sometido a unas pruebas para ponerse una bomba de insulina

"Tengo buena relación con mis compañeros, incluida Paz Padilla", afirma

Sobre Toño Sanchís: "Quiero que se sepa la verdad y que pague por ello"

Hace un par de días, Belén Esteban reaparecía en el plató de Sálvame para desmentir los rumores sobre una posible bajada de sueldo por parte de La Fábrica de la tele: "Nunca me he ido". De hecho, la productora negó dicha información en Twitter: "Es mentira". "Dentro de muy poco sabréis todo lo bueno que me está pasando", aseguraba ella.

Pues bien, este miércoles la Princesa del Pueblo ha revelado el motivo de su ausencia en el programa de Telecinco en una entrevista para la revista Semana. La colaboradora ha tenido que estar alejada de los platós por su salud: "Necesitaba hacerme unas pruebas médicas porque me van a poner una bomba de insulina".

Se trata de "un pequeño dispositivo que tendré que llevar conmigo junto a la tripa, y que a través de un catéter me irá administrando insulina continuamente, durante las 24 horas del día", explica la Esteban, que añade: "He tenido que hacer un cursillo".

Belén Esteban también aleja su 'crisis' con su novio Miguel -"Me cuida mucho. Sobre todo está muy pendiente de mi enfermedad", dice- y con sus compañeros de Sálvame, incluida Paz Padilla: "Con algunos temas nos enfadamos entre nosotros, pasamos muchas horas juntos. Pero yo tengo buena relación con todos".

Y es que el momento de su adiós a la televisión aun no ha llegado: "Me da vergüenza que la gente crea que cobro lo que se ha publicado. No es cierto y he pedido que rectifiquen, porque me puede generar problemas muy gordos".

Su guerra en los juzgados con Toño Sanchís

Por último, Belén Esteban se mantiene firme en "que se sepa la verdad" sobre su exrepresentante Toño Sanchís y que "pague por todo lo que ha hecho": "Yo gané el juicio, hay una sentencia que me da la razón, él interpuso un recurso y yo pedí la ejecución provisional de la sentencia, que ha sido admitida, por lo que le han embargado la casa y todos los bienes a nombre de su sociedad. Ahora estamos esperando a que el juzgado se pronuncie sobre el recurso que él ha interpuesto".

