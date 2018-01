El enfado de Ana Rosa con Arcadi Espada por 'filtrar' su piropo al sustituto de Forcadell Ecoteuve.es 17/01/2018 - 10:55 0 Comentarios

Rifirrafe entre la presentadora y el tertuliano por un comentario fuera de cámaras

Ana Rosa Quintana y Arcadi Espada protagonizaron este miércoles, durante el arranque de su programa en Telecinco, un extraño rifirrafe que al principio pocos espectadores entendieron.

Tras emitir un vídeo sobre la situación en Cataluña y la elección de Roger Torrent como candidato de ERC para presidir el Parlament, se devolvió la conexión con plató evidenciándose una discusión entre la presentadora y el tertuliano. "¿Lo podemos decir?", preguntaba Espada a Quintana refiriéndose a un comentario que había hecho ella fuera de cámaras.

"Privadamente yo digo lo que me da la gana", recalcó Ana Rosa. "Depende de si te graban o no", replicaba el colaborador. "¿Y quién me va a grabar?", preguntaba la presentadora visiblemente molesta. "Buenos días, está usted bellísima hoy", le cortaba entonces el fundador de Ciudadanos zanjando el tema.

Acto seguido, la presentadora se dirigió a los espectadores para explicarles lo que estaba ocurriendo: "Oye, que todo esto es porque he dicho que un señor es muy mono. No se crean ustedes que he dicho otra cosa. Este señor es muy mono", desveló en referencia a Roger Torrent.

"Es que nosotros no hemos dicho todavía que es muy mona la señora Arrimadas", decía Espada. "Pues si lo dices no pasa nada, si dices que la señora Arrimadas es una señora muy mona estarías diciendo la verdad", se defendía Ana Rosa. "No lleves las cosas al límite, Arcadi", le pedía al tertuliano. "Yo siempre", le recordaba este. "Como ven, ha venido hoy al programa Arcadi Espada", dijo Quintana entre risas cortando el asunto y rompiendo con la tensión del momento.

