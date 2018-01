Lydia Valentín recibe en 'El Hormiguero' la plata de Pekín 2008: "Es bastante penoso que tardaran 10 años" Ecoteuve.es 17/01/2018 - 10:18 0 Comentarios

El programa de Pablo Motos recrea la ceremonia de entrega del metal que le 'robaron'

Lydia Valentín recibió este martes en la sede del Comité Olímpico Español (COE) la medalla de plata en halterofilia correspondiente a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Todo ello, después de que tres deportistas situadas por delante de ella en la clasificación hubieran sido sancionadas en el verano de 2016 por dopaje.

Pablo Motos quiso aprovechar la visita de la deportista al programa para recrear la ceremonia que se tuvo que haber producido el 15 de agosto de 2008 en el gimnasio de la Universidad de Beihang. "He conocido a gente vaga, pero 10 años para hacer un análisis...", comentó el presentador durante la entrevista.

"Han tardado demasiado. Es bastante penoso que se tenga que descubrir y entregar una medalla 10 años más tarde", aseguró Valentín que describió cómo recibió la noticia hace un año y medio. "Yo me entero después de Río que soy Plata en Pekín, me entero antes de Río de que soy Oro en Londres y me voy a Río sabiendo que parto siendo cabeza de mi categoría", explicó la deportista, que recibirá en unos meses el metal que le da la gloria olímpica (por el mismo motivo) por los juegos de hace seis años.

Lydia Valentín ha sido crítica con el dopaje y ha roto una lanza a favor del juego limpio: "Esto es deporte y hay que respetar los valores del deporte. No se puede ganar de cualquier manera, haciendo trampas y cogiendo atajos. Al final se tiene que ganar con horas y horas de dedicación y años de trabajo. El deporte tiene que estar limpio siempre", reflexionó.

La visita de Valentín a El Hormiguero otorgó a Pablo Motos uno de los mejores datos obtenidos por el programa en los últimos tiempos. El espacio destacó siendo la emisión más vista del día con un 17,1% de share y 3.319.000 espectadores.

