Rosa Benito juega con 'robarle' a Mila Ximénez la silla de 'Sálvame': "Tiempo al tiempo"

La tertuliana explota y responde a su ex compañera desde su programa de Telecinco

Sálvame se he hecho eco este martes de unas polémicas imágenes de un concierto de Rosa Benito en las que la ex tertuliana del programa juega con volver y robarle la silla del programa a Mila Ximénez.

Todo sucedió cuando la ex mujer de Amador Mohedano recibió gritos de sus fans que le pedían que regresara a la televisión y ocupara el puesto de su ex compañera. Benito, lejos de hacer oídos sordos al comentario sonrío en silencio y abrió la boca para lanzar lo que desde plató han interpretado como un aviso: "Tiempo al tiempo".

"Cuando ella venga, yo me jubilo. Pero ella, antes de volver, está claro que se corta las piernas", dijo irónica recordando que Benito se tragó sus propias palabras cuando amenazó con no volver a bajar las escaleras de Sálvame.

David Valldeperas, director del espacio de Telecinco, se mojó y dio su opinión del asunto. "Yo me la imagino volviendo, incluso aquí", afirmó intuyendo que Rosa regresará al programa. "Pues a mí la carne fresca me encanta", dijo Ximénez enseñando los dientes.

Carlota Corredera coincidió, en parte, con la opinión de Valldeperas. "Me la imagino volviendo a la tele, pero no aquí. Igual que a Matamoros", declaró la presentadora. "Yo la veo bajando la escalera, descolgándose del techo, saliendo del pantallón...", añadió el director del programa, que afirmó que la posible recuperación de Rosa Benito como colaboradora no estaba solo en sus manos. "Sería un cónclave el que lo decida y vote", desveló.

Mila aprovechó el momento para seguir atacando a su ahora enemiga: "Pero lo que ella da a entender es que no vuelve porque no le da la gana y en realidad no vuelve porque no puede", señaló destacando que, si volviera, ella no pediría no coincidir con la sevillana. "Ella cuando me ve a mí se caga y yo cuando la veo a ella, me río", sentenció.

