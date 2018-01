María Villalón, ganadora de la primera edición de 'Factor X', reaparece en 'Cámbiame' Ecoteuve.es 16/01/2018 - 18:53 0 Comentarios

La cantante acude al programa de Telecinco para apoyar a una amiga

Factor X está a punto de regresar a Telecinco con Risto Mejide, Laura Pausini, Xavi Martínez y Fernando Montesinos y, casualidades de la vida, la ganadora de la primera edición, María Villalón, ha reaparecido en Cámbiame para apoyar a Marina, una de sus amigas.

"Hoy no estás como artista, sino amiga de Marina". Así ha presentado Carlota Corredera a la cantante, que ha revelado que ella y la protagonista del Cámbiame de este martes se conocieron "gracias a la música".

"Ella era muy pequeñita y vino a un concierto mío, pero no pudo entrar de lo pequeña que era y la conocí en la puerta. A partir de ahí, nos fuimos viendo en más conciertos. Tiene un corazón enorme, al final le cogí mucho cariño y acabó formando parte de mi vida", dijo.

A continuación, Marina ha querido dirigirse a su padre para contarle que era lesbiana encima de la pasarela del programa de Telecinco: "He decidido ser yo de verdad, dejar los miedos atrás y no tener que ocultar las cosas y es que me gustan las chicas".

