'OT' desvela la mecánica de su final: así se elegirá al ganador el 5 de febrero

Interpretarán un tema y después repetirán el que cantaron en la gala cero

OT celebrará su final el lunes 5 de febrero. El programa elegirá ese día al ganador entre los cinco finalistas. Amaia, Aitana, Alfred y Miriam son los cuatro primeros elegidos a falta de que el próximo lunes Agoney o Ana Guerra se hagan con la última plaza para luchar por la victoria final.

El programa ha pedido a los finalistas que elaboren una lista con las canciones que les gustaría cantar en la última gala. De ahí, OT seleccionará los temas con los que irán a la final, aunque también podrán ser otros que surjan a raíz de las ideas que darán los concursantes. Siempre será algo "consensuado" con ellos, según ha dicho Noemí Galera.

Los cinco finalistas cantarán sus temas y el programa cerrará las votaciones telefónicas. Los dos menos apoyados serán eliminados (cuarto y quinto clasificado).



Los tres supervivientes volverán a cantar en el escenario de OT. En esta ocasión, interpretarán los temas con los que se presentaron ante la audiencia del programa en la gala 0, el pasado 23 de octubre. De ahí saldrá el ganador, el segundo y el tercero.



Antes de la final del día 5, OT celebrará el lunes 29 de enero la gala de Eurovisión que elegirá al representante de España en dicho festival.

Amaia y Alfred cantarán juntos antes de la final

Noemí Galera ha repartido este martes las canciones de la duodécima gala de OT. La última antes de las finales en las que se elegirá al representante de España en Eurovisión y al gran ganador de la edición.

Entre los temas que cantarán los concursantes destaca un nuevo dueto de Amaia y Alfred, que volverán a subirse juntos al escenario del talent tras su mítico City of Stars. Los ya finalistas del programa interpretarán el tema I just cant stop loving you.

Grupal de apertura: Cuéntame, de Fórmula V

Ana Guerra: Havana, de Camila Cabello

Agoney: Where have you been, de Rihanna

Amaia: Te recuerdo, Amanda, de Víctor Jara

Aitana: Instruction, de Demi Lovato

Miriam: Recuérdame, de Carlos Rivera

Alfred: Maldita Dulzura, de Vetusta Morla

Amaia y Alfred: I just can't stop loving you, de Michael Jackson

Aitana y Miriam: Valerie, de Amy Winehouse

