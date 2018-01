Roi ('OT'): "Mónica Naranjo debería ser imparcial, pero tiene derecho a apoyar a Agoney para Eurovisión" Adrián Ruiz 16/01/2018 - 15:01 1 Comentario

ECOTEUVE.ES entrevista al último expulsado de 'Operación Triunfo'

"No seamos hipócritas: sí ha habido dos grupos en la Academia, pero no enfrentados entre sí"

"Ver cómo se quedó Ana tras la expulsión me derrumba, quiero que se quede ella"

Aun sin asimilar que ha sido expulsado de la Academia de Operación Triunfo, Roi Méndez se enfrenta a su primera ronda de entrevistas con los medios. El gallego tiene claro qué es lo peor de abandonar el concurso: "Me ha matado despertarme hoy y que ellos no estuvieran a mi lado", reconoce el cantante a ECOTEUVE.ES pocas horas después de la undécima gala del programa en la que perdió la batalla contra su gran amiga Ana Guerra.

Roi ha confesado que le ha afectado la reacción que tuvo la tinerfeña tras su salida: "Ver a Ana así me derrumba, me tengo que posicionar con ella", confiesa el concursante, que aunque cree Agoney es el candidato perfecto para Eurovisión, considera que debe ser ella la que pase a la gran final del talent. Una final a la que ya se han clasificado Amaia, Aitana, Alfred y Miriam.

El 'sapoconcho' de OT coincide así con Mónica Naranjo, a la que el público (y Cepeda) criticaron duramente tras manifestar su apoyo al canario para que represente a España en el festival que este año tendrá lugar en Lisboa. Y aunque Roi cree que la cantante no debería perder su papel neutral como jurado, ha defendido su libertad para expresar lo que sienta: "Mónica Naranjo debería ser imparcial, pero tiene derecho a apoyar a Agoney para Eurovisión", ha declarado.

¿Cómo te sientes al haber sido expulsado a las puertas de la final?

Pues lo que de verdad me da pena es el hecho de dejar de convivir con mis compañeros. Lógicamente, claro que me hubiera gustado llegar a la final, pero lo que me mata es despertarme hoy y que ellos no estén a mi lado. De hecho, esta mañana me he puesto el Canal 24 Horas y he tenido que quitarlo, no he podido verlo.

En El Chat se te vio especialmente tocado. ¿Esperabas quedarte y te sorprendió la expulsión?

Yo sabía que no había un claro favorito, que iba a estar reñido. Sabía que se podía ir cualquiera de los dos y estaba preparado para todo. Pero tenía más la mentalidad de que me iba a ir, en el fondo sí.

¿Duele mucho salir con un porcentaje tan ajustado?

Sí, duele mucho, duele mucho. Prefería que me sacara un 20%.

¿Cómo definirías tu paso por la Academia?

Para mí ha sido un aprendizaje continuo y, a nivel personal, súper enriquecedor. Me quedo con la naturalidad de mis compañeros y de mis profesores. Creo que todos hemos conseguido crear algo muy chulo.

¿Qué es lo mejor que te llevas de la Academia?

A todos, desde mis compañeros a todo el equipo que nos cuida. A todos, de verdad. Me llevo una experiencia que creo que es inexplicable. Solo llevo unas horas fuera y no sé cómo voy a reaccionar cuando realmente sea consciente de que todo se acabó.

¿Qué opinas de todo el revuelo que se ha formado con el sapoconcho?

Me parece increíble, una locura. Cuando salimos a la firma, ya intuí algo y la gente me gritaba. De hecho, me empecé a asustar por si a partir de ahora me van a llamar así por la calle. (Ríe).

¿Crees que esto te impulsó en el concurso?

Sí, sí. Creo que sí, aunque digan que no. Fue un punto de de inflexión. No solo por el hecho de decirlo, sino que a partir de ese momento empecé a estar un poco más suelto, más participativo.

¿Ha sido una responsabilidad ser etiquetado como 'el gracioso' de la Academia?

(Ríe). No, porque tampoco lo sabía. Soy muy bromista y veía que Roberto Leal en las galas me buscaba las cosquillas, pero no sentí ningún tipo de presión.

Precisamente, Roberto te agradecía haberle hecho más fácil la conducción de las galas. ¿Cómo ha sido tenerle como presentador?

Pero no he sido solo yo, creo que es por la autenticidad de todos y la autenticidad de Roberto, que es increíble. Yo a Roberto lo admiro muchísimo porque sabe salir de cualquier situación. Lo que le hace guay es eso, la forma en la que nos habla, cómo nos relaja sin saberlo antes de cantar. Eso es lo guay. A mí me pregunta y yo contesto lo que me sale, pero mis reacciones nacen por cómo él me entra. Él me conoce a mí y a todos y sabe por donde llevarnos para sacarnos el juguillo.

Noemí Galera llegó a echaros la bronca por vuestros roces en la convivencia. ¿Fue para tanto?

Yo personalmente no tuve ningún roce con nadie. A lo mejor en algún momento, pero yo lo suelto todo siempre de buenas. A lo mejor hubo algún malentendido y en la habitación se suelen solucionar. Como también alguna vez se solucionaban fuera. La gente a veces también tergiversa lo que se ve, y luego sales, y te encuentras con que no se quién le hizo un corte de mangas a otro compañero y ya se odian. Pero en realidad... en fin, cada uno en realidad le da una interpretación a las cosas.

¿Crees que se han exagerado algunas cosas respecto a cómo se vivían allí dentro?

Yo es que, en mi caso, con el móvil me he enfocado en ver cosas más concretas sobre mí. Lo del corte de mangas me lo dijeron en Navidad cuando salimos, pero de momento, en general no he visto una mala respuesta de la gente. Lógicamente, siempre hay haters en todos lados, pero creo que todo es bastante querido.

Miriam sí que os confesaba hace unos días no sentirse integrada. ¿Por qué crees que no ha terminado de encajar con el grupo?

Siempre hay personas con las que tienes más afinidad que con otras, no seamos hipócritas. Yo considero que hubo un punto del concurso, como es normal, en el que cada uno se junta con la gente con la que más identificado se siente. Pero pasa en todos lados. Entonces, poco a poco se fueron formando dos grupos, que no eran grupos enfrentados entre sí. Y del suyo, la gente con la que más compartía el tiempo, como Raoul o Nerea, se fue yendo.

Y yo creo que ella nos ve con una mayor conexión desde el principio y a lo mejor ahora se encuentra como que está un poquito más sola. Pero entre todos intentamos que se sienta como en casa. Miriam es una persona que cuando está bien, es tan guay... cuando está feliz, pero cuando está con mala cara... pues te da pena. Tampoco sabes muy bien cómo entrarle. Pero ella es muy inteligente y si está mal es por algo.

¿Crees que os sentó bien salir en Navidad y tener contacto con el exterior?

Yo creo que esa salida fue un punto de inflexión a nivel grupal para todos. No sé por qué, ni me interesa. Cada uno haría su ejercicio mental y algunos a lo mejor salieron y se enteraron de lo que quisieron y otros no se enteraron de nada. Yo, personalmente, me metí en Youtube para ver cómo era el 24 Horas. Lo vi y no pasa nada. Pero luego al llegar se vio realmente que no había dos grupos como tal, había mucho compañerismo. Nos echábamos mucho de menos.

¿Cómo te has visto sobre el escenario de OT? ¿Con qué actuación de las que hiciste te quedas?

Con la actuación de la gala 9 en la que estuve nominado con Cepeda. Hice un tema de Bruno Mars al piano y me quedaría con esa. Siempre me pasa que creo que son mejores y luego las veo en la tele y digo: uy, qué mal. Pero todo es coger experiencia y trabajando acabará saliendo mejor.

¿Crees que han sido justas las valoraciones del jurado?

Creo que si hay parcialidad es por algo, porque alguien gusta más. Si a ti te flipa Amaia, porque tiene una trayectoria increíble, pues te gusta y es inevitable. Todos somos humanos. Yo no creo que hubiese ninguna injusticia del jurado conmigo.

¿Y con algunos de tus compañeros? Ayer Cepeda criticaba que Mónica Naranjo se mojase apoyando a Agoney para Eurovisión.

Yo también creo que se lo merece Agoney y, de hecho, es al que más ilusión le hace. Es un portento vocal y puede dar mucho. También me gustaría que fueran otros, pero creo que la ilusión que le hace a Agoney es muy especial. Y al igual que digo que creo que Agoney no va a ganar el concurso, sí que creo que va a ir a Eurovisión y va a quedar en muy buen puesto.

Para eso Ana tiene que ser expulsada. ¿Crees que se va a quedar Agoney la próxima semana?

¡Ah, claro! Mierda, no me acordaba. Buf, qué marrón. Hasta cuando estaba nominado con Nerea, yo quería que fuera Agoney a Eurovisión... (Piensa). Pues aunque sea expulsado, que vaya él igualmente. (Ríe). Buf, yo es que a Ana verla así ayer me derrumba. La verdad, en este caso me tengo que posicionar con ella.

Volviendo a lo anterior, ¿crees que es justo que un miembro del jurado haga campaña hacia uno de los concursantes?

No me molesta. Es cierto que como jurado se supone que tiene que ser imparcial, pero tiene derecho a dar su opinión. Si a Mónica le parece que Agoney debe ir, pues es su opinión. Y a lo mejor Joe piensa que debe ir Alfred o Miriam y es también respetable. A mí no me parece mal, de hecho lo comparto... pero prefiero que se quede Ana.

Vas a salir en la próxima temporada de Paquita Salas. ¿Crees que puede ser el comienzo de una carrera también como actor?

Yo nunca pensé que de un juego tan absurdo me saldría esto. Pero me hizo muchísima ilusión. A los Javis le tengo muchísimo cariño y me han animado mogollón. Me fliparía ser actor, aunque realmente no creo que sepa actuar. Pero sí que me gustaría trabajar en la tele, tener mi sección en un programa. (Ríe).

¿En qué otros proyectos te ves?

Yo lo que me pongan. No me voy a frenar con nada, pero dedicarme a la música sí, porque si no, no estaría aquí.

¿Dejarás definitivamente la orquesta?

La orquesta ya la dejé, hasta que me haga falta para comer, que entonces volveré. (Ríe).

