Belén Esteban desmiente su bajada de sueldo en 'Sálvame': "Nunca me he ido de aquí" Ecoteuve.es 16/01/2018 - 11:58 1 Comentario

La colaboradora reaparece en el programa de Telecinco ante los rumores de su marcha

Kiko Hernández: "Hay cosas que se han publicado y Belén está dolida"

Tras el especial de Nochevieja, Belén Esteban desapareció de Telecinco...hasta este lunes, que reapareció detrás de las cámaras en Sálvame. Según varias informaciones publicadas, dicha ausencia se debería a que La Fábrica de la tele estaría pensando en bajarle el sueldo.

Sin embargo, la productora ha comunicado que la noticia es falsa en sus redes sociales: "Una vez más la revista Lecturas falta a la verdad y miente sobre la situación laboral de un miembro de nuestro equipo. ¿Rectificarán?".

La Princesa del Pueblo se encontraba en los estudios de la cadena en Fuencarral para acudir al estreno de Jorge Javier con sus Grandes Éxitos en el Teatro Rialto de Madrid. "Tengo muchas ganas de verle", decía la todavía colaboradora, que añadía: "Dentro de poco va a haber noticias mías y lo único que tengo que decir es que yo nunca me he ido de aquí".

Paz Padilla, que no tenía ni idea o se hacía la tonta, preguntó qué había ocurrido y Kiko Hernández lo aclaró así: "Belén está muy molesta. Hay cosas que se han publicado y Belén está dolida". Y ella concluyó: "He faltado días porque he tenido que faltar. Creo que mi productora a se ha pronunciado y queda muy claro todo. Dentro de muy poco sabréis todo lo bueno que me está pasando".

PUBLICIDAD