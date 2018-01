El enfado de Terelu con Paz Padilla por un comentario fuera de tono: "Ni puñetera gracia" Ecoteuve.es 16/01/2018 - 10:59 0 Comentarios

"No está de saldo pero sí de oferta", bromeó la presentadora sobre la colaboradora

Un comentario en tono de broma de Paz Padilla terminó en un claro mosqueo de Terelu Campos en el transcurso de Sálvame, este lunes por la tarde.

El programa descubrió a Terelu que el gigoló que intentó ligar con ella en la última entrega de Las Campos era un actor. "Me arrepiento de que no te hubieses llevado la leche. Es de lo único que me arrepiento", dijo la colaboradora al saber la verdad sobre su identidad.



"He preguntado muchas veces si era una broma o no y siempre me dijeron que no", se quejó Terelu, que en el reality se mostró muy enfadada por la situación.

"Ahora que ya se sabe que eres un actor, ¿no te gustaría salir con Terelu?", preguntó Paz Padilla al actor, que entró en Sálvame por teléfono. "No está de saldo pero está de oferta", dijo la presentadora. Un comentario que molestó a Campos.

"No, no, eso será otras. Mucho cuidado Paz, porque no me hace puta gracia. Ni puñetera gracia", se quejó, muy molesta, Terelu. "Ni estoy de oferta ni de saldo. No te jode", espetó.

"Yo siempre he estado de oferta y a veces hasta de saldo", solucionó Padilla.

PUBLICIDAD