Carlos Sobera estrena 'Volverte a ver' en Telecinco con el Real Madrid de 'telonero' Ecoteuve.es 16/01/2018 - 10:49 0 Comentarios

El nuevo programa de la cadena intentará aprovechar este jueves el arrastre del fútbol

Carlos Sobera y su nuevo programa Volverte a ver ya tienen fecha de estreno en Telecinco. El talk show llegará este jueves (23.30), después del partido de cuartos de final de Copa del Rey que enfrentará al Leganés y al Real Madrid.

Así, el objetivo de Mediaset es aprovechar el arrastre que pueda dejar el encuentro que se disputa en el estadio de Butarque aunque en teoría debería ir en prime time como se anunció desde un principio. Con el estreno del formato de Bulldog, Telecinco se reserva mitad de semana para el entretenimiento, ya que miércoles y viernes son para Got talent.

"Una canción, un abrazo, un objeto especial...Todos tenemos una historia que recordar. ¿Te has enamorado de tu compañero de clase y no sabes cómo decírselo?, ¿quieres agradecer a tus padres todo lo que han hecho por ti?, ¿has perdido a tu amigo y no sabes cómo recuperarlo?, ¿te ha dejado tu novia y quieres que vuelva a tu lado? ¿quieres declararte a lo grande", pregunta el presentador en la promo.

Será un programa "cargado de emociones en el que las historias personales de sus protagonistas estarán representadas por un objeto simbólico, que será el hilo conductor de cada caso".

"Relaciones perdidas o postergadas, encuentros inesperados, reencuentros y desencuentros, peticiones de perdón y segundas oportunidades estarán presentes en los relatos de los personajes anónimos que acudirán al programa cada semana" con Sobera, que ha firmado un contrato de larga duración con la cadena.

