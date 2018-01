Una pareja se rechaza entre insultos: las calabazas más tensas de 'First Dates' Ecoteuve.es 16/01/2018 - 10:25 0 Comentarios

Manuel (70) y Manuela (71) se cruzaron numerosos reproches después de cenar

Manuel y Manuela protagonizaron una de las citas más tensas de First Dates. Él, de 70 años, y ella, de 71, dejaron claro desde el principio que no iban a tener una segunda cita. Lo que no se sabía es que iban a terminar entre insultos. [First Dates: verdades y mentiras del programa]

Las cosas no fueron bien desde el principio en la cena que compartieron Manuel y Manuela en el restaurante de Cuatro. "Le veo muy tristón y yo soy muy alegre", comentó ella. "Al poco de empezar hablar ya me sentía deprimida. Es un poco pesadito".

Pero lo peor llegó cuando pagaron la cuenta. Él se negó a invitar a la cena y eso le pareció mal a Manuela. "No te he invitado porque me has caído mal", argumentó Manuel.

"Usted es un roñoso, porque lo mínimo que tiene que hacer un caballero en una primera cita es pagar la cena", reprochó ella, visiblemente enfadada.

Pero el peor comentario tuvo que ver con la edad. A pesar de que Manuela solo es un año mayor que él, Manuel esgrimió el problema de la edad como principal inconveniente para tener otro encuentro. "No quiero una segunda cita contigo porque tienes muchos años". "Ah, es que usted es muy joven", apuntó ella.

PUBLICIDAD