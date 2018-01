El motivo por el que Eduardo Inda se puso "cachondo" en La Sexta Noche Ecoteuve.es 15/01/2018 - 19:27 0 Comentarios

El colaborador de la tertulia política halagó a Rafael Hernando, portavoz del PP

Eduardo Inda protagonizó un desternillante momento este sábado en La Sexta Noche, que provocó la risas de los asistentes, entre ellos, el presentador Iñaki López, y su 'colega' Xavier Sardá.

El momentazo fue recogido por Zapeando este lunes y así lo introdujo Ana Morgade: "Quiso expresar lo mucho que le gusta la labor del portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, un hombre con clase sobre todo cuando critica a Pablo Iglesias".

Y es que el colaborador del programa de La Sexta hizo una sorprendentes declaraciones después de que escuchar a Hernando decir lo siguiente: "El señor Puigdemont es un zombi porque el proceso está muerto".

"Me encanta Rafa Hernando, la verdad. Me encanta cuando le pega a los golpistas que son delincuentes y me encanta cuando le pega al señor Iglesias. Yo disfruto, me pone cachondo", dijo Inda a lo que López bromeó: "Yo entiendo que viendo cómo está el Real Madrid te pongan cachondo otras cosas". "Cada uno se pone cachondo con lo que puede y quiere, sobre todo", sentenció él.

PUBLICIDAD