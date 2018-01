Cayetano Rivera habla de su hijo con Eva González en 'Madrileños por el mundo': "No va a ser torero" Ecoteuve.es 19:00 - 15/01/2018 0 Comentarios

Telemadrid emitirá este martes (21.30) el programa, que se desplazará a Colombia

Esta semana, Madrileños por el mundo se desplaza hasta las fiestas de Cali, en Colombia, donde el programa se ha encontrado con dos inesperadas sorpresas. Con un madrileño de excepción como el torero Cayetano Rivera; que muy pronto estrenará paternidad junto a su mujer, la presentadora Eva González, y con una madrileña de Valdemoro que, se pone de parto en mitad del reportaje. El programa se podrá ver el martes 16 (21.30), en Telemadrid.

Constanza será una de las madrileñas protagonistas del programa, la que conduzca a Madrileños por el Mundo al encuentro con Cayetano Rivera, de visita en Cali para participar en su feria taurina. El torero los recibe como un madrileño más. "Soy madrileño del barrio de Chamartín", asegura tras su reciente mudanza. "Viví en Sevilla, luego volví a Madrid, luego Suiza y Estados Unidos y ahora de nuevo en Madrid".

Cayetano confirma que ya está prácticamente recuperado de su última cogida en Zaragoza. De hecho, ya ha toreado en México, donde estuvo acompañado por Eva González. En esta ocasión no me ha acompañado porque este es un viaje rápido. El embarazo está ya muy avanzado y no le conviene volar", asegura.

Del estado de Eva González dice que está bien y que "está llevando un embarazo bueno". Confirma que "va a ser niño", pero que del nombre "no sabemos nada todavía". "Si hubiera sido niña, lo hubiésemos tenido más claro, pero el de niño se está complicado un poco. La negociación está siendo dura", añade.

Lo que sí tiene claro es que "no va a ser torero". El programa aprovecha esta cita previa a su paternidad para regalarle varios detalles para el bebé: un gorrito con las iniciales MxM y un par de chupetes.

Una madrileña de Valdemoro, de parto

Pero el programa depara más sorpresas en una edición cargada de baby boom. El programa se reúne posteriormente con Virginia, una madrileña de Valdemoro casada con un piloto colombiano y que ese mismo día sale de cuentas de su embarazo.

Virginia adelanta que "va ser niña y se va a llamar Ariadna" pero Ariadna se da mucha prisa por nacer antes de que acabe el propio reportaje. Virginia romperá aguas durante la propia grabación y las cámaras de Telemadrid serán testigo del feliz acontecimiento que acaba en una clínica de Cali donde conoceremos a la primera madrileña-colombiana que nace en directo en Madrileños por el mundo.

