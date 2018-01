El Yoyas niega la acusación de Fayna: "Sólo amenacé a una tercera persona" Ecoteuve.es 15/01/2018 - 16:41 0 Comentarios

Según Carlos Navarro, su expareja no le dejó ver a los dos hijos que tienen después de tres meses

Carlos Navarro, más conocido como El Yoyas, niega que haya amenazado ni agredido a Fayna Betancourt, la que ha sido su pareja durante 17 años y con la que tiene dos hijos.

"No ha habido amenaza ni ha habido agresión física, porque ni nos hemos visto. Llevamos sin vernos lo mismo que llevo sin ver a mis hijos, 3 meses", explica Navarro a la revista Qué me dices.

El Yoyas sí habla de amenazas a una tercera persona. "En denuncias domésticas, directamente te consideran culpable y tienes que demostrar que no lo has hecho. Aquí lo único que ha habido es coacción, incluso amenaza, y no a ella, a una tercera persona".

Según las declaraciones de Navarro que recoge la citada publicación, él acudió a ver a su hijo, porque había sido su cumpleaños, y Fayna se habría negado a que los viera: "Ella directamente me lo impidió, porque no le dio la gana. Su respuesta textualmente fue: 'No me sale del co..."

"Llevamos sin vernos lo mismo que llevo sin ver a mis hijos, 3 meses. Y vengo y encima me dice que no voy a verlos siendo su cumpleaños hoy. Traigo los regalos de Navidad, los de Reyes, los de su cumpleaños y no me deja verlos. ¿Pero esto qué es? ¿Nos hemos vuelto locos o cómo va la cosa? No lo entiendo. Y encima me denuncia. Quizá por la llamada que le hice por teléfono. Imagínate cómo sería ", dice Navarro, aunque no da más detalles de esa conversación telefónica.



"En el juicio me toca a mí explicarlo todo. Y yo veo más delictivo, a nivel legal y a nivel moral ya ni te cuento, el no dejarme ver a mi hijo después de tanto tiempo que esa llamada. Está complicada la cosa, y no va a ser de un día para otro", afirma.

