Iñaki López presume de hijo en su entrañable bienvenida a Andrea Ropero en 'La Sexta Noche' 15/01/2018

La periodista se reincorporó a la redacción tras dar a luz a su primer hijo con el vasco

Andrea Ropero se reincorporó el pasado sábado a la redacción de La Sexta Noche tras unos meses de baja por maternidad. La periodista daba a luz en septiembre a su primer hijo con Iñaki López, presentador del espacio de debate político de Atresmedia.

El vasco no quiso perder la oportunidad de protagonizar uno de los momentos más entrañables del fin de semana al presumir de hijo en su bienvenida a Ropero: "Conectamos con la redacción con una mujer que vuelve tras unos largos meses de baja por su reciente maternidad", comenzó diciendo.

"Todo ello, después de dar a luz a unos de los bebés más simpáticos y guapos del estado, me atrevería a decir. Tengo entendido que esto último le viene de la rama paterna", dijo provocando risas entre sus compañeros. "Te hemos echado de menos", añadió dándole paso en el programa.

"Yo también os he echado de menos. 6 kilos pesa ya el lechón. Gracias a todos, yo también tenía ganas de reincorporarme. Me fui hablando de Cataluña y vuelvo hablando de Cataluña. Parece que no ha pasado el tiempo en el país", dijo la periodista y copresentadora de La Sexta Noche.

