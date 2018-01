Fayna, tras la detención de Carlos 'El Yoyas' por presunto maltrato: "Ya retiré una denuncia por pena" Ecoteuve.es 15/01/2018 - 14:06 0 Comentarios

La todavía mujer de Navarro explica que están en proceso de divorcio

Varios días después de conocerse la detención de Carlos Navarro, popularmente conocido como El Yoyas, Fayna, su ahora ex pareja -a la que conoció durante su participación en la segunda edición de Gran Hermano-, ha dado su versión de lo ocurrido.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Telde, Gran Canaria, decretó el pasado jueves la libertad provisional para Carlos Navarro como presunto autor de los delitos de coacciones en el ámbito familiar, maltrato, amenazas y vejaciones injustas, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La canaria segura que no es la primera vez que decide emprender acciones legales contra el catalán: "Retiré una denuncia anteriormente porque me dio pena. Esta vez no ha quedado más remedio que volverlo a hacer. Pero ahora, al haber un arresto, se ha filtrado", ha comenzado diciendo explicando que rompieron hace más de un año y medio. "Estoy en proceso de divorcio. He pedido el divorcio contencioso porque no me lo ha querido dar de forma amistosa", ha desvelado.

Fayna ha dejado claro que nunca ha impedido a Navarro ver a sus hijos: "Jamás haría tal cosa. Pero, en vez de ver a sus hijos, se ha dedicado a hacer otras cosas que no están bien hechas. Esta vez no pienso retirar la denuncia y hay unas pruebas", afirma. "Se han aportado todas las pruebas posibles. No hay parte médico, porque no hay agresión física", asegura la ex concursante del reality.

Fayna ha desvelado que se separó "por una serie de sucesos". "No voy a entrar en detalles, pero una separación nunca se debe a que una pareja sea feliz. Llegó un momento en el que decidí separarme. Ahora mismo estoy bien y tengo una vida muy tranquila. Si él hace una serie de amenazas y una serie de actos, pues se acude a la ley, que es a donde hay que acudir", ha declarado desvelando que ha llegado a agredir a su actual pareja.

"Si ataca a la persona que está conmigo, que no le ha hecho nada, porque ni siquiera lo conoce... Supongo que será por eso", responde sobre si considera que El Yoyas no ha aceptado que haya rehecho su vida.

La gran canaria aseguró que, de momento, no tiene prohibido ver a sus hijos: "Él puede seguir hablando con ellos. Aunque tiene que estar a 500 metros alejado de mí, no puede pisar la isla hasta que no haya una resolución. Entonces, no puede venir a ver a sus hijos", explicó Fayna que afirma que para ella su "prioridad" son los niños. "Quiero protegerlos, lo demás que pase rápido", sentenció.

