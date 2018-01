La sorprendente revelación de Sofía ('GH16') sobre Suso: "Creo que es gay, en la cama no me hacía nada" Ecoteuve.es 15/01/2018 - 12:56 2 Comentarios

La ganadora del reality se desdice de su supuesta noche de pasión y critica a su ex

Sofía Suescun, ganadora de Gran Hermano 16, ha sorprendido a todos este sábado al hablar en el Deluxe de la mala relación que mantiene en estos momentos con Suso, con el que protagonizó un affaire en la casa de Guadalix de la Sierra. Dos años después de su paso por el reality, ambos resolvieron su "tensión sexual" en una desenfrenada noche de pasión, tal y como aseguraron en exclusiva desnudándose para la portada de una conocida revista.

Parece que su actual noviazgo con con Alejandro Albalá (ex pareja de Isa Pantoja) es uno de los motivos de su distanciamiento con el catalán, al que criticó durante el polideluxe que protagonizó la noche de Reyes. "Me tiene harta. No para de inventarse cosas y fastidiarme. No sé si le pasa algo, me tiene envidia, o no le gusta verme feliz", apuntó la navarra, que no entiende la actitud del que hasta ahora era su gran amigo.

Jorge Javier desveló entonces una confesión que Sofía le había hecho durante la publicidad. "¿De verdad crees que Suso es gay?", le preguntó a la invitada. "Lo creo por bastantes cosas. Una de ellas, es que cuando estuve con él, tú notas y aprecias detalles que dices: No es normal que no le guste yo a un hombre", dijo provocando las risas de Suso.

Sofía se desdijo entonces de la supuesta noche de pasión que habían vivido: "En la cama no me hacía nada. Nada. No le dije nada, me enfadé porque me esperaba otra cosa, nos dormimos y no se ha vuelto a hablar del tema", afirmó insistiendo en que cree que "realmente no le gustan las mujeres". Suso no paraba de reírse al escuchar las palabras de su compañera: "Es lo que le queda, reírse. Yo le animo a que se sienta liberado. Es un mentiroso porque dice que cada semana se trinca a no se cuántas chicas y no es verdad", añadió.

Jorge Javier le preguntó entonces si el desorbitado tamaño de su pene tampoco era cierto: "A mí es que no me gustan las grandes", afirmó Suescun al tiempo que el presentador se mostraba contento con la supuesta revelación de la entrevistada. "A mí me ha dado alegría enterarme de que Suso es gay", dijo entre risas el catalán.

