La madre de Alfred ('OT') explica el origen de sus ataques de ansiedad: "Sufrió una pérdida y lo pasó muy mal" 15/01/2018

María Jesús desvela que había una ambulancia medicalizada para atenderle

"Le dieron una pastillita y él volvió a entrar a plató. Notó una bajada de tensión y volvió a salirse"

El pasado lunes, Alfred dio el susto a los espectadores de Operación Triunfo al ausentarse durante gran parte de la décima gala del concurso. Un día después, durante el repaso de las actuaciones, el catalán desveló que sufrió un ataque de ansiedad y lanzó un aplaudido mensaje a todas aquellas personas que puedan sufrir el mismo problema que él. "A toda la gente que tenga ansiedad y cosas varias que la gente no pueda entender: aunque os cueste la puta vida, lo hacéis y punto", afirmó haciendo suya una de las máximas de su médico.

Ahora, una semana después, María Jesús Castillo, madre del concursante, ha dado a conocer en palabras a Look más detalles de los problemas de salud de su hijo. "Estaba viendo el programa cuando vi que Alfred desapareció de repente. En un principio pensé que no estaba porque iban a dar una sorpresa o que había ido al baño, pero al ver que no era eso llamé por teléfono. Me dijeron que le había dado un ataque de ansiedad y que había una ambulancia medicalizada para atenderle. Me preocupé en el momento, pero no me alarmé porque me comunicaron todo y además pude hablar con él", comienza explicando.

"Le dieron una pastillita y él volvió a entrar a plató y notó que tenía una bajada de tensión y por eso volvió a salirse", añade. Además, la madre de Alfred desvela la primera vez que le sucedió un episodio similar: "Solo ha tenido un ataque de ansiedad antes de entrar en la Academia, pero fue duro para él. En el mes de marzo sufrió la pérdida de un ser querido y lo pasó muy mal. Tuvo que estar un tiempo en tratamiento por ello", ha explicado.

No obstante, María Jesús ha querido destacar al fortaleza de su hijo, tanto en la vida como en su paso por el programa. "Alfred es consciente de que está en un concurso y tiene la cabeza muy bien amueblada. Ahora dicen que no es versátil y luego que sí, pero él sabe donde está. Eso sí, si los argumentos fueran más razonados...", ha lamentado al hablar de las duras valoraciones del jurado.

Alfred ya había hablado de la importancia que ha tenido en su vida la pérdida de este ser querido. A ese familiar le dedicó la canción Vete de mí que interpretó en la octava gala del talent. "Es una interpretación mía, de una cosa mía. Va sobre una persona que ya no está, que se ha muerto... pero bueno. Es como echar a un fantasma...", explicaba en la Academia a sus compañeros. "Es como superar una muerte, decirle: vete de mí", aseguró desvelando que este fallecimiento era "muy reciente".

El catalán reconoció entonces que era incapaz de componerle un tema a esta persona: "Un amigo me dijo que le escribiera una canción, pero a mí no me salía. A lo mejor si no me sale, esta se la puedo dedicar", dijo ante las cámaras. "A mí me ayuda y ojalá le ayude a otras personas", añadió.

