Una concursante de 'First Dates' aclara lo que es 'esquizofrenia vaginal' Ecoteuve.es 15/01/2018 - 11:46 0 Comentarios

Mary, una sevillana de 19 años, criticó a las chicas posesivas: "Son locas del coño"

Mary, una sevillana de 19 años que quiere salir al extranjero para trabajar, llegó a First Dates este sábado con la pretensión de encontrar a una chica cariñosa, simpática y muy activa, que le siga la marcha.

"Soy lesbiana por el simple hecho de que sin darme cuenta me enamoro de mi mejor amiga. Y ya empecé a tener curiosidad, por lo tanto probé un día con un chavala y me fui con su hermana gemela. Lo típico que cuando eres chica", explicaba a cámara.

Al llegar a la barra de Matías, Lidia Torrent le preguntó si era cariñosa en pareja "Sí, demasiado. Incluso pegajosa me encanta", respondió Mary sin demasiada confianza. Por eso Lidia le volvió a preguntar "¿ha habido problemas con eso?". "Sí, casi todas las chiquillas con las que he estado han sido de una manera totalmente diferente a la que me gusta", contestó.

"Hoy día, la mayoría de las chiquillas tiene esquizofrenia vaginal", reveló a la camarera, que se quedó totalmente atónita. Después, Mary se explicó: "Son las típicas chicas locas del coño que son posesivas, que no te dejan salir, que si el Instagram, que si con quien hablas, no puedes tener amigas, no bebas, no fumes...". Y añadió: "Si yo me hecho una pareja es para que me haga feliz, no para que me prohíba".

PUBLICIDAD