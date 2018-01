El abogado de Juana Rivas corta una entrevista con Ana Rosa porque había pactado hablar primero con Susanna Griso Ecoteuve.es 15/01/2018 - 10:52 1 Comentario

Vuelve la 'guerra del pinganillo' de los programas matinales de Telecinco y Antena 3

El abogado de Juana Rivas se ha enfadado esta mañana con Ana Rosa Quintana después de que una de sus reporteras haya intentado hacer unas preguntas a su clienta. José Estanislao ha interrumpido la conexión porque, al parecer, tenía apalabrado hablar primero con Antena 3. Esta situación ha recordado a la lucha encarnizada que hace unos años mantenían los programas matinales de Telecinco y Antena 3 por conseguir testimonios los primeros. Se conoció como la 'guerra del pinganillo'.

"Esto no es lo que hemos hablado, yo había quedado con hacer una valoración del caso, pero yo tengo un compromiso para que Juana hable antes en Antena 3", ha explicado el abogado a Ana Rosa Quintana, mientras Juana Rivas presenciaba el enfado.

"Me llamaron primero de Antena 3 y mi compromiso es que hable antes con ellos", siguió. "El problema es que ha quedado usted con otra cadena y no quiere que haga las declaraciones aquí, ¿no?", ha intervenido Ana Rosa. "Nosotros somos periodistas y si tenemos ahí a Juana, ¿cómo no la vamos a preguntar?", ha comentado la presentadora.



"Yo respondo a lo que preguntéis, pero no preguntéis a Juana porque a mí me gusta respetar mi compromiso que tengo desde el viernes por la mañana", ha insistido Estanislao.

Para terminar, la presentadora se ha limitado a "mandar un beso a Juana y ojalá te salga todo bien". [Ver vídeo]



Una hora más tarde, Espejo público ha entrevistado en directo a Juana Rivas y José Estanislao. Es la primera entrevista que concede después de que el viernes se supiera que la Fiscalía pide cinco años de prisión para ella.

