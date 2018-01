C.Tangana habla sobre Amaia ('OT17'): "Me hizo famoso un día esa mujer" Ecoteuve.es 14/01/2018 - 14:50 0 Comentarios

Además le ha mandado un mensaje de apoyo a la concursante

C.Tangana ha asistido al programa Radiotuvers, conducido por Uri Sàbat, para hablar de sus nuevos proyectos musicales. Ha querido aprovechar su entrevista para agradecer a Amaia que hubiera hecho una versión de una de sus canciones.

La concursante es una de las favoritas de la edición todo lo que canta acompañada de su piano se hace viral. Aprovechando un rato libre, Amaia aprovechó para hacer una versión de "Mala mujer" una de las canciones más famosas del cantante. Esto fue emitido en directo en el canal 24 horas y después quedó grabado en el canal oficial del programa.

Después de la interpretación de Amaia, el cantante vio todas sus redes colapsadas: "Me hizo famoso un día esa mujer. De repente empecé a tener notificaciones a punta pala, no sabía qué era y fue por la cover. Tuvo miles de retweets. Me fijé a ver qué hacía y vi que lo está haciendo muy bien".

Después aprovechando que el programa se encuentra en sus últimos días le ha mandado un mensaje de apoyo a la concursante: "A por todas, cumple tus sueños. Lo estás haciendo muy bien, toda España te está apoyando", afirmaba.

