Las duras declaraciones de Chabelita en el 'Deluxe': "Ni mi tío ni mi abuela me miran a la cara"

La hija de la cantante vuelve a hablar sobre su familia

Tal y como lleva anunciándose toda la semana, Chabelita ha decidido sentarse en Sábado Deluxe para hablar de su familia sobretodo de la relación que mantiene con su tío Agustín, su abuela y su hermano.

Ha comenzado declarando que ella no tiene la entrada prohibida en Cantora si no Alberto, el padre de su hijo. A su madre no le parece bien que haya retomado al relación con él y no quiere que entre en la finca.

Además de eso ha contado que su intención era pasar la Navidad con su familia en el Rocío algo a lo que Isabel Pantoja le habría negado porque según ella "había demasiada gente". Y es que al parecer la cantante no tendría muchos ánimos y tal como su hija ha confesado: "La vida de mi madre es triste. No sale de casa, a no ser que haya un evento especial, como un concierto. Ve películas, series... No abandona Cantora".

También ha explicado el motivo por el que no ha querido pasar las fiestas en Cantora: "Cuando voy a Cantora ni mi tío ni mi abuela me miran a la cara". A pesa de esto ha querido aclarar que su tío a pesar de que no la mire a la cara se lleva muy bien con su hijo. Según Antonio Rossi esto no sería nada cierto ya que "en una ocasión, hablando entre él y doña Ana, dijeron "¿se ha levanta nuestro nieto, o el otro?"".

Chabelita también ha hablado de la relación que mantiene actualmente con su hermano que al parecer sería nula ya que según ella llevan meses sin hablarse. A pesar de esto ha querido quitarle importancia al asunto y ha confirmado que "no nos hemos felicitado el año", y además también ha dicho: " Mi prima Anabel tampoco ha querido posicionarse".

Para rematar el asunto, el reportero Omar Suarez ha hecho una crónica del concierto de Isablel Pantoja en Gran Canarias y ha podido decir a Chabelita que "le ha lanzado un pulla. Durante una canción, que ha dedicado a Doña Ana, ha dicho que 'las madres son lo más grande, y hay que cuidarlas'",algo que la propia invitada ha reconocido en directo "Es una pulla hacia mí. Ella tiene estas cosas de folclórica". Esto deja claro lo descontenta que podría estar Isabel por la aparición de su hija en el Deluxe.

