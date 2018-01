Una comensal de 'First Dates' admite haber tenido experiencias paranormales Ecoteuve.es 13/01/2018 - 16:16 0 Comentarios

Notó algo raro en su casa en Murcia

Una vez más los solteros se vuelven a citar en el restaurante de First Dates en busca del amor. Pero esta vez lo que ha llamado la atención no ha sido la cita en sí, si no las confesiones de una de las comensales.

Pepi, de 42 años, se ha presentado orgullosa como "la abuela más joven de Casillas", su pueblo en Murcia. Además ha explicado que es auxiliar de enfermería pero que actualmente se dedica a la tanatopraxia.

La de Murcia ha comenzado diciendo que le "gustan los muertos" y ha añadido: "Yo me pongo allí, con los cascos, los maquillo divinamente. Les cierro los ojos, eso sí...".

Tras estas confesiones tan tétricas, la camarera Lidia Torrent ha comenzado a preguntar a Pepi que ha acabado confesando unas experiencias un tanto extrañas: "Estábamos en el sofá yo y mis hijos [sic]. Era pleno agosto y de repente, miramos al pasillo... y todo blanco. Un helor, un helor que había, un frío...".

Tanto el contenido como la forma han calado en los espectadores que han decidido opinar a través de las redes sociales.

#FirstDates532

En los anuncios Iker Jimenez ha pasado a buscar a Enrique de Vicente y a Paloma la del péndulo y van para el Restaurante a ver a Pepi. — Danko747 (@Danko1210) 12 de enero de 2018

#FirstDates532

En Murcia «un heló paranormal» son 29 grados — Amadeus (@Valandyl) 12 de enero de 2018

PUBLICIDAD